Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP San Marino 2026: Marc Marquez Dominan Lagi?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |04:44 WIB
Jadwal MotoGP San Marino 2026: Marc Marquez Dominan Lagi?
Simak jadwal MotoGP San Marino 2026 yang digelar akhir pekan ini (Foto: Facebook/MotoGP)
A
A
A

MISANO ADRIATICO – Jadwal MotoGP San Marino 2026 sudah diketahui. Akankah Marc Marquez menang dengan dominan lagi di Sirkuit Misano World Marco Simoncelli, Misano Adriatico, Italia?

MotoGP 2026 telah memasuki seri ke-14. Balapan bertajuk MotoGP San Marino 2026 itu akan digelar pada 11-13 September.

1. Kemenangan Ganda

Marc Marquez melaju di depan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi pada MotoGP Aragon 2026 (Foto: MotoGP)
Marc Marquez melaju di depan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi pada MotoGP Aragon 2026 (Foto: MotoGP)

Di seri sebelumnya, Marquez berhasil mencatatkan kemenangan ganda di Sprint Race dan balapan utama MotoGP Aragon 2026. Berkat hasil positif itu, ia naik ke posisi 2 klasemen sementara.

Marquez mengoleksi 237 poin atau berjarak hanya 19 angka dari sang pemuncak klasemen MotoGP 2026, Jorge Martin. Dengan 9 seri tersisa, termasuk di Misano, segalanya masih mungkin terjadi.

Apalagi, musim lalu, Marquez sukses mencatatkan kemenangan ganda di Sirkuit Misano World. Trekini memang salah satu yang sering dimenangi pembalap asal Spanyol tersebut.

Bukan tidak mungkin pula Marquez akan kembali menang di Misano. Apalagi, ia akan berlaga di sirkuit yang sering dianggap sebagai rumah kedua bagi Ducati Corse.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/38/3240429/ai_ogura_layak_jadi_kandidat_juara_dunia_motogp_2026_karena_punya_keuntungan_tersendiri-KqGP_large.jpg
Selain Marc Marquez, Ai Ogura Layak Jadi Calon Juara Dunia MotoGP 2026 karena Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/38/3240425/carlo_pernat_menilai_cara_jorge_martin_juara_dunia_motogp_2026_dengan_modal_konsistensi_seperti_2024_tidak_akan_berguna-0CMB_large.jpg
Jorge Martin Mau Juara Dunia MotoGP 2026 Modal Konsisten Finis, Carlo Pernat: Itu Tak Berguna!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/38/3240391/marc_marquez_berpeluang_juara_motogp2026_ducaticorse-mUXg_large.jpg
Marc Marquez Raja Sirkuit Misano, Otomatis Juara MotoGP San Marino 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/38/3240317/pembalap_tim_trackhouse_aprilia_ai_ogura-Zg8w_large.jpg
Cal Crutchlow Sebut Ai Ogura Mirip Dani Pedrosa, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/38/3240311/maverick_vinales-Fi3h_large.jpg
Maverick Vinales Kembali Absen di MotoGP Misano 2026, Pol Espargaro Jadi Pengganti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/38/3240059/luca_marini-e6Y0_large.jpeg
Dianggap Rekrutan Tepat, Fabio Di Giannantonio Puji Langkah KTM Boyong Adik Tiri Valentino Rossi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement