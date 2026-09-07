Jadwal MotoGP San Marino 2026: Marc Marquez Dominan Lagi?

Simak jadwal MotoGP San Marino 2026 yang digelar akhir pekan ini (Foto: Facebook/MotoGP)

MISANO ADRIATICO – Jadwal MotoGP San Marino 2026 sudah diketahui. Akankah Marc Marquez menang dengan dominan lagi di Sirkuit Misano World Marco Simoncelli, Misano Adriatico, Italia?

MotoGP 2026 telah memasuki seri ke-14. Balapan bertajuk MotoGP San Marino 2026 itu akan digelar pada 11-13 September.

1. Kemenangan Ganda

Marc Marquez melaju di depan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi pada MotoGP Aragon 2026 (Foto: MotoGP)

Di seri sebelumnya, Marquez berhasil mencatatkan kemenangan ganda di Sprint Race dan balapan utama MotoGP Aragon 2026. Berkat hasil positif itu, ia naik ke posisi 2 klasemen sementara.

Marquez mengoleksi 237 poin atau berjarak hanya 19 angka dari sang pemuncak klasemen MotoGP 2026, Jorge Martin. Dengan 9 seri tersisa, termasuk di Misano, segalanya masih mungkin terjadi.

Apalagi, musim lalu, Marquez sukses mencatatkan kemenangan ganda di Sirkuit Misano World. Trekini memang salah satu yang sering dimenangi pembalap asal Spanyol tersebut.

Bukan tidak mungkin pula Marquez akan kembali menang di Misano. Apalagi, ia akan berlaga di sirkuit yang sering dianggap sebagai rumah kedua bagi Ducati Corse.