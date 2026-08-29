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Cerita Yoerike Ranilda Akhirnya Sabet Doorprize di Merdeka Run 2026, Berawal dari Insting

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |17:07 WIB
Cerita Yoerike Ranilda Akhirnya Sabet Doorprize di Merdeka Run 2026, Berawal dari Insting
Cerita Yoerike Ranilda Akhirnya Sabet Doorprize di Merdeka Run 2026, Berawal dari Insting (Okezone/Niko Prayoga)
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JAKARTA - Gelaran olahraga lari Merdeka Run 2026 tak hanya meninggalkan rasa puas karena berhasil menuntaskan garis finish, tetapi juga menghadirkan kejutan manis bagi para pesertanya. Salah satu cerita kebahagiaan itu datang dari Yoerike Ranilda Joesoef, pelari asal BSD, Tangerang Selatan, yang berhasil membawa pulang hadiah doorprize berupa rice cooker.

1. Ikut Merdeka Run

Perempuan berusia 46 tahun ini mengaku kembali mendaftarkan diri di Merdeka Run 2026 lantaran pengalaman berkesan yang ia rasakan pada penyelenggaraan tahun sebelumnya. Merdeka Run merupakan event lari yang diselenggarakan pemerintah sebagai bagian dari rangkaian HUT Ke-81 RI. 

"Karena emang seru, sih, dari tahun lalu aku ikut, terus memang organizer-nya bagus, semuanya tuh tertib, terus memuaskan. Tahun ini ternyata enggak mengecewakan, lebih keren lagi," kata Yoerike saat diwawancarai di Monas, Sabtu (29/8/2026).

Sebagai peserta yang rutin berpartisipasi, Yoerika merasakan peningkatan kualitas gelaran Merdeka Run 2026 dibandingkan edisi terdahulu. Ia menyoroti bagaimana pihak penyelenggara mengelola keamanan rute lari hingga alur pelayanan peserta dengan sangat rapi.

"Seruan tahun ini dari mulai tertibnya di jalan, terus kayak mulai pengambilan marshal-nya tuh jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Terus sampai tadi di garis start, selama perjalanan, pengambilan makanan, semua tertib," ucapnya.

2. Dapat Doorprize

Momen paling berkesan bagi Yoerike di Merdeka Run 2026 tentu saat sesi pengundian doorprize. Menariknya, ia mengaku biasanya tidak pernah tertarik menunggu pengumuman hadiah di ajang-ajang lari yang diikutinya. Namun, kali ini ada dorongan berbeda dalam dirinya.

Yoerike Ranilda pelari Merdeka Run 2026
Yoerike Ranilda pelari Merdeka Run 2026

"Aku biasanya emang enggak pernah tertarik nungguin doorprize sih. Cuma tahun ini kenapa ada insting kayak nunggu aja deh," tutur Yoerike.

Insting tersebut terbukti membuahkan hasil. Namanya terpilih sebagai salah satu pemenang hadiah hiburan. Meski sempat mengincar hadiah utama, ia tetap semringah dan bersyukur atas hadiah penanak nasi elektronik yang berhasil didapatnya.

 

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