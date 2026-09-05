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Bintang/Sofyan Tersingkir di Perempatfinal AVC Beach Continental 2026, Pelatih Minta Maaf

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |14:38 WIB
Bintang/Sofyan Tersingkir di Perempatfinal AVC Beach Continental 2026, Pelatih Minta Maaf
Bintang/Sofyan Tersingkir di Perempatfinal AVC Beach Continental 2026, Pelatih Minta Maaf (Instagram/@indonesian_volleyball)
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JAKARTA - Wakil Indonesia Bintang Akbar/Sofyan Rachman tersingkir dari AVC Beach Continental 2026. Mereka kalah dari wakil Australia, yaitu Thomas Hodges/Ben Hood dengan skor 1-2 (21-19, 14-21, dan 13-15).

1. Bintang/Sofyan Tersingkir

Pertemuan kedua pasangan dalam babak delapan besar AVC Beach Continental 2026. Laga tersebut berlangsung di Shangluo, China, Sabtu (5/9/2026).

Pelatih Bintang/Sofyan, Slamet Mulyanto menyampaikan permohonan maaf atas kekalahan anak asuhnya. Namun, ia tetap memberikan apresiasi untuk Bintang/Sofyan karena sudah berjuang semaksimal mungkin.

"Pertama-tama kami mohon maaf, hanya sampai perempat final. Anak-anak sudah maksimal," kata Slamet dalam keterangannya.

Dia mengatakan, timnya tampil tenang pada awal gim pertama. Namun, pasangan itu sempat terpancing provokasi dari lawan. Hal itu mempengaruhi psikologis permainan timnya, meskipun meraih hasil manis di gim pertama.

"Set pertama anak-anak bermain bagus. Start kedua awalnya bagus, leading 8-6. Namun, lawan bikin ulah, mancing emosi, memperlambat permainan dan tiga kali protes ke wasit, hingga dapat kartu kuning. Hal itu membuat anak-anak terpengaruh," katanya.

Slamet mengatakan Thomas/Ben bermain lebih solid dalam gim kedua dan ketiga sehingga menyulitkan BintanG/Sofyan. Alhasil, Bintang/Sofyan menelan kekalahan dalam dua gim tersebut.

 

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