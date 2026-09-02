Bintang Akbar/Sofyan Rachman Awali AVC Beach Continental 2026 dengan Kemenangan, Buka Peluang Jadi Juara Grup

SHANGLUO – Bintang Akbar/Sofyan Rachman berhasil mengawali AVC Beach Continental 2026 dengan kemenangan. Mereka mengalahkan Wong Pui Lam/Chong Kei Loi dengan skor 21-10, 21-12 di Shangluo, China, Rabu (2/9/2026).

Hasil itu menjadi kemenangan pertama Bintang/Sofyan di Grup E. Kemenangan itu pun membuka peluang mereka untuk mengejar posisi juara grup.

1. Pengumpulan Poin

Pelatih Timnas Voli Pantai Indonesia, Slamet Mulyanto, sangat senang tim asuhannya dapat meraih hasil maksimal melawan Hongkong. Ia berharap tim mampu mempertahankan performa serupa pada pertandingan berikutnya.

“Alhamdulillah, Bintang/Sofyan pada pertandingan di Grup E bisa mengumpulkan poin cukup baik dengan kemenangan 21-10 dan 21-12. Diharapkan pada pertandingan grup berikutnya juga demikian,” kata Slamet dalam keterangannya, Rabu (2/9/2026).

Menurut Slamet, besarnya perolehan poin mempunyai arti penting dalam persaingan fase grup. Bintang/Sofyan diharapkan bisa finis sebagai juara Grup E agar mendapatkan posisi lebih menguntungkan ketika memasuki fase gugur.

“Pengumpulan poin sangat penting. Juara grup pada babak berikutnya dengan sistem gugur akan mendapatkan lawan yang lebih ringan,” ujar Slamet.