Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Bintang Akbar/Sofyan Rachman Awali AVC Beach Continental 2026 dengan Kemenangan, Buka Peluang Jadi Juara Grup

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |14:35 WIB
Bintang Akbar/Sofyan Rachman Awali AVC Beach Continental 2026 dengan Kemenangan, Buka Peluang Jadi Juara Grup
Bintang Akbar/Sofyan Rachman berhasil mengawali AVC Beach Continental 2026 dengan kemenangan (Foto: AVC)
A
A
A

SHANGLUO – Bintang Akbar/Sofyan Rachman berhasil mengawali AVC Beach Continental 2026 dengan kemenangan. Mereka mengalahkan Wong Pui Lam/Chong Kei Loi dengan skor 21-10, 21-12 di Shangluo, China, Rabu (2/9/2026).

Hasil itu menjadi kemenangan pertama Bintang/Sofyan di Grup E. Kemenangan itu pun membuka peluang mereka untuk mengejar posisi juara grup. 

1. Pengumpulan Poin

Timnas Voli Pantai Putra Indonesia

Pelatih Timnas Voli Pantai Indonesia, Slamet Mulyanto, sangat senang tim asuhannya dapat meraih hasil maksimal melawan Hongkong. Ia berharap tim mampu mempertahankan performa serupa pada pertandingan berikutnya.

“Alhamdulillah, Bintang/Sofyan pada pertandingan di Grup E bisa mengumpulkan poin cukup baik dengan kemenangan 21-10 dan 21-12. Diharapkan pada pertandingan grup berikutnya juga demikian,” kata Slamet dalam keterangannya, Rabu (2/9/2026).

Menurut Slamet, besarnya perolehan poin mempunyai arti penting dalam persaingan fase grup. Bintang/Sofyan diharapkan bisa finis sebagai juara Grup E agar mendapatkan posisi lebih menguntungkan ketika memasuki fase gugur.

“Pengumpulan poin sangat penting. Juara grup pada babak berikutnya dengan sistem gugur akan mendapatkan lawan yang lebih ringan,” ujar Slamet.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/29/43/2854011/hancurkan-vietnam-di-pembuka-putaran-2-sea-v-league-2023-performa-timnas-voli-indonesia-kurang-memuaskan-CpLrr6AYDO.jpeg
Hancurkan Vietnam di Pembuka Putaran 2 SEA V League 2023, Performa Timnas Voli Indonesia Kurang Memuaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/25/43/2491616/indonesia-berpeluang-besar-jadi-tuan-rumah-world-beach-games-2023-oyO2HJqNFL.jpg
Indonesia Berpeluang Besar Jadi Tuan Rumah World Beach Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/20/43/2312763/nina-betschart-atlet-voli-pantai-seksi-yang-tengah-naik-daun-kebanggaan-swiss-SZGgWdPf9N.jpg
Nina Betschart, Atlet Voli Pantai Seksi yang Tengah Naik Daun Kebanggaan Swiss
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/06/14/43/2066652/atlet-voli-pantai-as-eric-zaun-tewas-bunuh-diri-0nM77n2kuR.jpg
Atlet Voli Pantai AS Eric Zaun Tewas Bunuh Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/18/43/1797895/jadi-tuan-rumah-indonesia-bidik-final-turnamen-voli-pantai-asia-pasifik-2017-4Hw775rvxp.jpg
Jadi Tuan Rumah, Indonesia Bidik Final Turnamen Voli Pantai Asia Pasifik 2017
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/11/19/43/1545690/sumsel-segera-gulirkan-kejuaraan-asia-pasific-beach-volleyball-tour-fU7nmzSXIm.jpg
Sumsel Segera Gulirkan Kejuaraan Asia Pasific Beach Volleyball Tour
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement