Jelang Hari Olahraga Nasional, Menpora Erick Thohir Sambut Baik Gelaran Indonesia Race 2026

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan kompetisi lari bertajuk Jakarta International 10K yang menjadi bagian dari rangkaian Indonesia Race 2026.

Ajang lari bergengsi tersebut dijadwalkan berlangsung di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Minggu 13 September 2026, sekaligus bertepatan dengan perayaan rangkaian Hari Olahraga Nasional.

1. Ragam Kategori Lomba

Jakarta International 10K merupakan hasil kerja sama strategis antara Nestlé Milo dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI yang diproyeksikan mampu menarik hingga 25.000 peserta.

Para peserta nantinya akan dibagi secara merata ke dalam empat kategori berbeda, yakni 10K Open yang turut membuka kesempatan bagi pelari internasional, 10K Closed, 5K, hingga Family Run 2,5K.

Menpora Erick Thohir. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa kemajuan sektor olahraga nasional tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata, melainkan butuh keterlibatan aktif banyak pihak untuk mewadahi minat masyarakat.

"Mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan aktif melalui olahraga memerlukan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak," kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Kantor Kemenpora, Rabu (2/9/2026).

"Ke depan, kami berharap sinergi antara pemerintah, sektor swasta, komunitas, dan masyarakat dapat terus diperkuat untuk membangun ekosistem olahraga yang semakin inklusif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi Indonesia," tambahnya.