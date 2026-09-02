Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jelang Hari Olahraga Nasional, Menpora Erick Thohir Sambut Baik Gelaran Indonesia Race 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |20:04 WIB
Jelang Hari Olahraga Nasional, Menpora Erick Thohir Sambut Baik Gelaran Indonesia Race 2026
Jelang Hari Olahraga Nasional, Menpora Erick Thohir Sambut Baik Gelaran Indonesia Race 2026. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan kompetisi lari bertajuk Jakarta International 10K yang menjadi bagian dari rangkaian Indonesia Race 2026.

Ajang lari bergengsi tersebut dijadwalkan berlangsung di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Minggu 13 September 2026, sekaligus bertepatan dengan perayaan rangkaian Hari Olahraga Nasional.

1. Ragam Kategori Lomba

Jakarta International 10K merupakan hasil kerja sama strategis antara Nestlé Milo dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI yang diproyeksikan mampu menarik hingga 25.000 peserta.

Para peserta nantinya akan dibagi secara merata ke dalam empat kategori berbeda, yakni 10K Open yang turut membuka kesempatan bagi pelari internasional, 10K Closed, 5K, hingga Family Run 2,5K.

Menpora Erick Thohir. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
Menpora Erick Thohir. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa kemajuan sektor olahraga nasional tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata, melainkan butuh keterlibatan aktif banyak pihak untuk mewadahi minat masyarakat.

"Mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan aktif melalui olahraga memerlukan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak," kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Kantor Kemenpora, Rabu (2/9/2026).

"Ke depan, kami berharap sinergi antara pemerintah, sektor swasta, komunitas, dan masyarakat dapat terus diperkuat untuk membangun ekosistem olahraga yang semakin inklusif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi Indonesia," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/43/3239780/membangun_otot_di_negeri_kertas-3cER_large.jpg
Akademisi hingga Wartawan Senior Bedah Buku Membangun Otot di Negeri Kertas: Bicara Masa Depan Olahraga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/43/3239457/cut_intan_nabila-5ncX_large.jpg
Kisah Atlet Anggar Cantik Cut Intan Nabila, Senang Kembali Mengayun Pedang di Arena Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/43/3239288/perkumpulan_atlet_tunarungu_indonesia-YAcm_large.jpg
PATRIN Bantah Isu Penggalangan Dana Atlet Tunarungu untuk Kejuaraan Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/43/3238991/pb_ptmsi_tak_akan_mengeluarkan_rekomendasi_apapun-bY59_large.jpeg
PB PTMSI Tegaskan Peserta IPL Tak Bisa Ikuti Kejurnas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/43/3238933/dika_meraih_gelar_best_costume_di_merdeka_run_2026_okezone-E6m0_large.jpg
Pakai Kostum Leak Bali Sambil Lari, Pria Ini Juara Best Costume Budaya di Merdeka Run 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/43/3238840/sebanyak_10_ribu_pelari_siap_meramaikan_merdeka_run_2026-vFzY_large.jpg
Termasuk Pelatih Timnas Indonesia John Herdman, 10 Ribu Pelari Siap Ramaikan Merdeka Run 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement