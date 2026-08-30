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Klasemen Sementara MotoGP 2026 Kelar GP Aragon: Marc Marquez Melesat ke Peringkat Kedua, Jorge Martin Ketar-ketir

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 30 Agustus 2026 |20:52 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2026 Kelar GP Aragon: Marc Marquez Melesat ke Peringkat Kedua, Jorge Martin Ketar-ketir
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
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ARAGON - Persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026 semakin memanas setelah rampungnya seri balapan Motogp Aragon 2026 di Sirkuit MotorLand Aragon, Spanyok, Minggu (30/8/2026) malam WIB. Marc Marquez sukses keluar sebagai pemenang setelah menampilkan performa luar biasa sejak awal hingga akhir  balapan.

Kemenangan gemilang ini membuat peta persaingan papan atas klasemen mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Jorge Martin yang memimpin klasemen harus merasakan jarak keunggulannya terpangkas usai rival-rival terdekatnya tampil konsisten mendulang poin penuh di Aragon.

1. Jalannya Balapan di Aragon

Sejak awal balapan dimulai, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi langsung memacu kendaraannya secepat mungkin demi mengamankan posisi terdepan. Sementara itu, rekan setimnya yakni Jorge Martin sempat membuntuti ketat di tempat kedua sebelum posisinya mulai mendapat tekanan dari para pesaing di belakang.

Memasuki fase paruh awal, Marc Marquez secara perlahan merangsek naik ke posisi kedua balapan, memaksa Jorge Martin terlempar ke peringkat keempat. Di sisi lain, pembalap Red Bull KTM Pedro Acosta turut menebar ancaman dengan menempati posisi ketiga dan berupaya memepet ketat laju Marquez.

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)
Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)

Tepat pada lap keenam, Marquez sukses mengambil alih pimpinan lomba dan terus menjaga posisinya dari kejaran para rival. Hingga lap ke-11 dan lap ke-17, posisi tiga terdepan relatif stabil dikuasai Marquez, Acosta, dan Bezzecchi, sementara Alex Marquez serta Jorge Martin melengkapi barisan lima besar hingga garis finis.

 

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