Kisah Lando Norris Pilih Tetap Setia dengan McLaren hingga 2030

JAKARTA - Pembalap F1 Lando Norris memperpanjang masa baktinya bersama tim McLaren hingga 2030. Hal ini menunjukkan kesetiaan pembalap tersebut terhadap tim yang dibelanya sejak muda.

1. Kisaj Lando Norris di McLaren

Pembalap berusia 27 tahun itu memulai debutnya di F1 bersama McLaren pada 2019. Sejak saat itu, pembalap asal Inggris tersebut setia memperkuat McLaren.

Kesetiannya terhadap McLaren juga berbanding lurus dengan prestasi yang diraih.

Sepanjang kariernya, hingga saat ini, Lando Norris telah meraih 18 pole position, 48 podium, 13 kemenangan, dua gelar juara konstruktor, dan satu gelar juara pembalap.

Lando Norris

Pencapaian terakhir ini memiliki makna khusus dalam kontraknya. Tim memberikan mobil MCL39—yang ia kendarai saat memenangkan gelar tersebut—sebagai hadiah bagi pembalap asal Inggris itu.

Bahkan, perpanjangan kontrak tersebut tak terlepas dari performanya. Ia memperpanjang kontrak bersama McLaren menyusul kemenangan beruntun di Hungaria dan Zandvoort.

"McLaren adalah rumah saya, dan saya sangat senang menandatangani kontrak baru untuk tetap bersama tim ini setidaknya hingga tahun 2030," ujar Norris, melansir laman Crash, Sabtu (29/8/2026).

"Saat saya memulai perjalanan ini sembilan tahun lalu, saya memiliki tujuan yang jelas: membawa McLaren kembali ke barisan depan dan memenangkan kejuaraan," ucapnya.