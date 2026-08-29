Timnas Basket Putra Indonesia Kalahkan Singapura, Pelatih David Singleton Bongkar Rahasianya

JAKARTA - Timnas Basket Putra Indonesia meraih kemenangan atas Singapura dengan poin 80-54 dalam fase Grup C ronde pertama Pra-Kualifikasi Piala Asia FIBA 2029 (FIBA Asia Cup 2029 Pre-Qualifiers). Laga itu berlangsung di Arena Seremban, Malaysia, Jumat (28/8/2026).

1. Timnas Indonesia Kalahkan Singapura

Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, sangat senang tim asuhannya dapat meraih hasil maksimal dalam laga tersebut. Kemenangan itu menjadi motivasi penting dalam mengarungi Pra-Kualifikasi Piala Asia FIBA 2029.

"Saya pikir kunci kemenangan hari ini adalah intensitas pertahanan kami sejak awal pertandingan. Kami kemudian mampu menciptakan keunggulan yang cukup besar," kata David Singleton dalam keterangannya.

"Kami menjaga jarak dengan lawan sehingga mereka kesulitan untuk mengejar," ujarnya.

Timnas basket Indonesia vs Singapura (official_timnasbasket)

Pelatih asal Amerika Serikat itu mengatakan tidak mudah untuk mengatasi perlawanan dari Singapura. Namun, Timnas Basket Putra Indonesia menjalankan instruksinya dengan baik sehingga meraih hasil maksimal.

"Menurut saya, hal tersulit adalah mempertahankan keunggulan tersebut sepanjang pertandingan. Namun, kami mampu melakukannya dengan tetap bermain bersama, memberikan kesempatan kepada banyak pemain untuk tampil, serta memanfaatkan kedalaman skuad," ucap David Singleton.

"Saya sangat bangga melihat kedalaman tim hari ini dan bagaimana semua pemain mampu menunjukkan kontribusinya," sambungnya.

David Singleton mengatakan timnya tidak boleh berpuas diri dengan kemenangan. Oleh karena itu, Timnas Basket Putra Indonesia harus menunjukkan daya juang lebih keras dalam laga-laga selanjutnya.