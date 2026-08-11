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Kisah Luar Biasa Pebulu Tangkis Indonesia, Susy Susanti dan Mia Audina Runtuhkan Hegemoni China di Piala Uber 1994

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |10:47 WIB
Kisah Luar Biasa Pebulu Tangkis Indonesia, Susy Susanti dan Mia Audina Runtuhkan Hegemoni China di Piala Uber 1994
Legenda bulu tangkis Indonesia, Susy Susanti. (Foto: Instagram/susysusantiofficial)
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SEJARAH manis pernah diukir oleh legenda bulu tangkis putri Indonesia, Susy Susanti dan Mia Audina, pada ajang bergengsi Piala Uber 1994. Keduanya menjadi pilar penting yang sukses membawa sektor tunggal putri Indonesia disegani dunia sekaligus memutus dominasi raksasa bulu tangkis China.

Momen bersejarah tersebut tersaji di hadapan pendukung setia yang memadati Istora Senayan, Jakarta. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1975, skuad Merah Putih akhirnya mampu mengangkat kembali trofi Piala Uber lewat perjuangan penuh drama.

1. Peran Gemilang Susy Susanti

Berlaga di kandang sendiri, tim Uber Indonesia menurunkan kekuatan terbaiknya yang diisi oleh Susy Susanti, Mia Audina, Meiluawati, serta pasangan ganda putri Eliza Nathanael/Zelin Resiana dan Finarsih/Lili Tampi. Misi utama mereka jelas, yakni meruntuhkan dominasi tim putri Negeri Tirai Bambu.

Bertindak sebagai tumpuan utama, Susy Susanti sukses mengemban tugasnya dengan sempurna pada partai pembuka. Menghadapi wakil kuat China, Ye Zhaoying, Susy tampil solid dan mengunci kemenangan dua gim langsung dengan skor 11-4 dan 12-10.

Mia Audina
Mia Audina

Kemenangan gemilang tersebut semakin dikukuhkan oleh pasangan ganda putri Finarsih/Lili Tampi yang berhasil menyumbangkan poin tambahan bagi kontingen Indonesia. Skuad Garuda pun sempat berada di atas angin dalam perburuan gelar juara.

 

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