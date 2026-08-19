Hasil BWF World Championships 2026: Gagal Singkirkan An Se Young, Thalita Ramadhani Terhenti di 32 Besar

NEW DELHI – Perjuangan tunggal putri Indonesia, Thalita Ramadhani Wiryawan, harus terhenti di babak 32 besar BWF World Championships 2026. Langkahnya dijegal oleh pebulu tangkis papan atas asal Korea Selatan, An Se Young.

Duel yang mempertemukan kedua pebulu tangkis tersebut dilangsungkan di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India, pada Rabu, (19/8/2026) sore WIB. Thalita yang berusaha memberikan perlawanan maksimal akhirnya harus mengakui keunggulan sang lawan dalam dua gim langsung dengan skor 15-21 dan 11-21.

Jalannya Pertandingan

Sejak awal gim pertama dimulai, Thalita sempat mencuri perhatian dengan merebut keunggulan lebih dulu. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia tersebut tampil cerdik dengan memanfaatkan variasi pukulan menyilang untuk mendulang angka.

Namun sayang, pola permainan Thalita perlahan mulai terbaca oleh An Se Young. Tunggal putri peringkat satu dunia tersebut langsung merespons dengan gaya bermain agresif hingga berhasil membalikkan keadaan menjelang paruh pertama.

An Se Young

Hasilnya, An Se Young sukses mengunci keunggulan 11-9 saat interval gim pertama. Selepas jeda, sang unggulan asal Korea Selatan terus menjaga momentum dan menahan laju perolehan angka Thalita hingga menutup gim pembuka dengan skor 15-21.