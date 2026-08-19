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Hasil BWF World Championships 2026: Takluk dari Pasangan Taiwan, Rehan/Gloria Gagal ke 16 Besar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |14:44 WIB
Hasil BWF World Championships 2026: Takluk dari Pasangan Taiwan, Rehan/Gloria Gagal ke 16 Besar
Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: PBSI)
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NEW DELHI – Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja, harus terhenti dari ajang BWF World Championships 2026. Mereka gagal melaju ke babak 16 besar setelah dipaksa mengakui keunggulan wakil Taiwan, Ye Hong Wei/Nicole Gonzales Chan, melalui pertarungan tiga gim dengan skor 21-9, 18-21, dan 19-21.

Duel sengit fase 32 besar BWF World Championships 2026 yang mempertemukan kedua pasangan tersebut dilangsungkan di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India, pada Rabu, (19/8/2026) siang WIB. Meski sempat tampil dominan di gim pertama, Rehan/Gloria akhirnya harus merelakan tiket babak selanjutnya usai melalui laga ketat.

Jalannya Pertandingan

Sejak awal pertandingan gim pertama, Rehan/Gloria langsung tampil menekan dengan daya juang tinggi. Mereka mampu mendulang poin demi poin dengan cukup mudah menghadapi lawannya.

Pasangan Taiwan, Ye/Nicole, terlihat sangat kesulitan dalam meladeni pola permainan cepat yang diterapkan oleh wakil Indonesia. Hal tersebut membuat mereka tertinggal cukup jauh dari Rehan/Gloria dengan catatan poin 2-10.

Rehan dan Gloria @INABadminton
Rehan dan Gloria @INABadminton

Rehan/Gloria terus mempertahankan momentum dan memperlebar jarak keunggulan hingga 19-8. Meskipun Ye/Nicole perlahan berusaha memberikan perlawanan, pasangan Indonesia berhasil menutup gim pertama dengan hasil maksimal berkat kemenangan meyakinkan 21-9.

 

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