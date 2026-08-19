Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil BWF World Championships 2026: Solid, Fajar/Fikri Amankan Tiket ke 16 Besar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |15:00 WIB
Hasil BWF World Championships 2026: Solid, Fajar/Fikri Amankan Tiket ke 16 Besar
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri bermain solid di babak 32 besar BWF World Championships 2026 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

NEW DELHI – Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri bermain solid di babak 32 besar BWF World Championships 2026. Mereka pun melaju ke 16 besar usai mengalahkan Eloi Adam/Leo Rossi dengan poin 21-14 dan 21-13.

Bermain di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India, Rabu (19/8/2026) siang WIB, Fajar/Fikri tampil tenang untuk menghadapi Adam/Rossi dalam gim pertama. Jadi, mereka dapat mempelajari pola permainan lawan demi mencari kelengahan untuk mencuri poin.

Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Sementara waktu Fajar/Fikri dapat memimpin atas Adam/Rossi dengan catatan poin 13-7. Pasangan Prancis itu memang cukup kerepotan meladeni pola permainan ganda putra Indonesia.

Fajar/Fikri menutup gim pertama dengan torehan positif. Mereka mampu mengatasi perlawanan Adam/Rossi dengan perolehan poin 21-14.

Dalam gim kedua, Fajar/Fikri berusaha melanjutkan dominasi permainan atas Adam/Rossi. Untuk saat ini mereka memimpin 2-1 atas lawan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/40/3237073/rehan_naufal_bersama_gloria_emanuelle-k6TJ_large.jpg
Hasil BWF World Championships 2026: Takluk dari Pasangan Taiwan, Rehan/Gloria Gagal ke 16 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/40/3237054/jonatan_christie-DbHM_large.jpg
Hasil BWF World Championships 2026: Nyaris Kalah, Jonatan Christie Comeback dan Lolos ke 16 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/40/3237049/bimo_prasetyo_bersama_aryla-Mz21_large.jpg
Hasil BWF World Championships 2026: Bimo/Aryla Dihentikan Ganda Campuran Jepang di 32 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/40/3237023/amri_syahnawi_bersama_nita_violina-5X9h_large.jpg
Hasil BWF World Championships 2026: Menang Mudah atas Wakil Turki, Amri/Nita Lanjut ke 16 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/40/3236965/jonatan_christie_akan_tampil_di_32_besar_bwf_world_championships_2026_inabadminton-EIBq_large.jpg
Jadwal Wakil Indonesia di BWF World Championships 2026 Hari Ini: Jonatan Christie hingga Fajar/Fikri Turun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/40/3236926/marwan_faza_dan_aisyah_salsabila_putri_pranata-S21o_large.jpg
Hasil BWF World Championships 2026: Marwan Faza/Aisyah Salsabila Melompat ke 32 Besar
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement