Hasil BWF World Championships 2026: Solid, Fajar/Fikri Amankan Tiket ke 16 Besar

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri bermain solid di babak 32 besar BWF World Championships 2026 (Foto: X/@INABadminton)

NEW DELHI – Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri bermain solid di babak 32 besar BWF World Championships 2026. Mereka pun melaju ke 16 besar usai mengalahkan Eloi Adam/Leo Rossi dengan poin 21-14 dan 21-13.

Bermain di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India, Rabu (19/8/2026) siang WIB, Fajar/Fikri tampil tenang untuk menghadapi Adam/Rossi dalam gim pertama. Jadi, mereka dapat mempelajari pola permainan lawan demi mencari kelengahan untuk mencuri poin.

Sementara waktu Fajar/Fikri dapat memimpin atas Adam/Rossi dengan catatan poin 13-7. Pasangan Prancis itu memang cukup kerepotan meladeni pola permainan ganda putra Indonesia.

Fajar/Fikri menutup gim pertama dengan torehan positif. Mereka mampu mengatasi perlawanan Adam/Rossi dengan perolehan poin 21-14.

Dalam gim kedua, Fajar/Fikri berusaha melanjutkan dominasi permainan atas Adam/Rossi. Untuk saat ini mereka memimpin 2-1 atas lawan.