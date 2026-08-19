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Hasil BWF World Championships 2026: Bimo/Aryla Dihentikan Ganda Campuran Jepang di 32 Besar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |13:11 WIB
Hasil BWF World Championships 2026: Bimo/Aryla Dihentikan Ganda Campuran Jepang di 32 Besar
Ganda campuran Indonesia,
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NEW DELHI – Perjalanan ganda campuran Indonesia, Bimo Prasetyo/Arlya Nabila Thesya Munggaran, harus terhenti di babak 32 besar BWF World Championships 2026. Mereka gagal melaju ke babak 16 besar setelah mengakui keunggulan pasangan Jepang, Yuichi Shimogami/Sayaka Hobara.

Pertandingan fase 32 besar BWF World Championships 2026 yang mempertemukan kedua pasangan tersebut dilangsungkan di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India, pada Rabu (19/8/2026) siang WIB. Melalui pertarungan yang ketat, Bimo/Arlya harus menyerah dalam dua gim langsung dengan skor 13-21 dan 16-21.

Jalannya Pertandingan

Sejak gim pertama dimulai, Bimo/Arlya berupaya keras menampilkan performa terbaiknya saat menghadapi permainan agresif dari Yuichi/Sayaka yang tampil dengan semangat tinggi.

Pada awal laga, wakil Indonesia tersebut sempat menunjukkan dominasi dan memimpin perolehan angka dengan kedudukan 5-3 atas lawan. Akan tetapi, pasangan Jepang perlahan mampu bangkit dan membalikkan keadaan hingga balik mengungguli Bimo/Arlya dengan skor 14-8.

Bimo Prasetyo/Aryla. (Foto: PBSI)
Bimo Prasetyo/Aryla. (Foto: PBSI)

Tekanan yang konsisten dari lawan membuat Bimo/Arlya akhirnya harus merelakan gim pertama. Mereka harus mengakui ketangguhan Yuichi/Sayaka dengan catatan poin akhir 13-21.

 

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