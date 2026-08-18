Thalita Ramadhani Siap Pulangkan An Se Young di 32 Besar BWF World Championships 2026

NEW DELHI – Tunggal putri Indonesia, Thalita Ramadhani dihadapkan lawan berat di babak 32 besar BWF World Championships 2026 lantaran akan menghadapi jagoan dari Korea Selatan, An Se Young. Meski begitu, Thalita menegaskan tak takut melawan ratu bulu tangkis dunia tersebut dan menyatakan siap untuk menang.

Ya, Thalita sukses mengamankan tiket ke babak kedua ajang prestisius BWF World Championships 2026. Kepastian tersebut didapat setelah ia menyingkirkan wakil Peru, Ines Lucia Castillo, pada babak pertama yang berlangsung di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India, Senin 17 Agustus 2026.

Dalam pertandingan pembuka tersebut, Thalita tampil solid dan mengunci kemenangan dua gim langsung dengan skor 22-20 dan 21-7. Kemenangan ini sekaligus membawanya melangkah ke salah satu laga terbesar dalam lembaran karier profesionalnya sejauh ini.

1. Kesan Tampil di Kejuaraan Dunia

Usai memastikan kemenangan, Thalita mengungkapkan rasa syukurnya atas kelancaran pertandingan perdananya di panggung kejuaraan dunia. Ia juga mengaku sangat menikmati atmosfer megah serta tingkat persaingan ketat yang tersaji di turnamen akbar ini.

"Alhamdulillah tadi berjalan lancar pertandingannya. Meskipun tadi gim pertama masih menyesuaikan dengan lapangannya tapi gim kedua bisa menyesuaikan lebih cepat," tanggapnya melalui keterangan pers Humas dan Media PP PBSI, dikutip Selasa (18/8/2026).

An Se Young

Berbekal kemenangan tersebut, tantangan berat kini sudah menanti Thalita di babak 32 besar. Ia dijadwalkan bakal berhadapan langsung dengan pebulu tangkis tunggal putri nomor satu dunia asal Korea Selatan, An Se Young.

Menghadapi pebulu tangkis yang dikenal sangat dominan di kancah global tersebut, Thalita menyambutnya dengan antusias tinggi. Kesempatan berada satu lapangan dengan sang ratu bulu tangkis dunia di kejuaraan dunia menjadi motivasi tersendiri baginya untuk tampil tanpa beban.

"Jadi saya akan coba bermain dengan semaksimal mungkin," tambah Thalita.