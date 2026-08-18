Hasil BWF World Championships 2026: Rehan/Gloria Menang atas Wakil Malaysia, Pastikan Tiket Babak 32 Besar!

NEW DELHI – Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja, sukses mengamankan tempat di babak 32 besar BWF World Championships 2026. Kepastian tersebut diraih usai mereka menundukkan pasangan Malaysia, Wong Tien Ci/Lin Chiew Sien, lewat dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-3.

Pertandingan babak 64 besar BWF World Championships 2026 ini diselenggarakan di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India, pada Selasa (18/8/2026) siang WIB.

Jalannya Pertandingan

Rehan/Gloria dan Wong/Lin berusaha menampilkan performa terbaiknya sejak awal laga. Hal tersebut membuat jalannya laga antara kedua pasangan berjalan cukup ketat.

Wong/Lin sementara waktu unggul 6-3 atas Rehan/Gloria. Rehan/Gloria pun berusaha dengan keras untuk mengejar ketertinggalannya dari Wong/Lin.

Rehan dan Gloria lolos 16 besar China Open 2026 @INABadminton

Rehan/Gloria akhirnya dapat membalikkan keadaan atas Wong/Lin dengan poin 16-15. Rehan/Gloria berusaha keras untuk memperbesar keunggulan atas lawan.

Kerja keras Rehan/Gloria pun akhirnya membuahkan hasil manis. Mereka sukses mengalahkan Wong/Lin dengan catatan poin 21-16.