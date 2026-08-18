Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil BWF World Championships 2026: Pulangkan Wakil Jerman, Jonatan Christie Tembus 32 Besar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |12:01 WIB
Hasil BWF World Championships 2026: Pulangkan Wakil Jerman, Jonatan Christie Tembus 32 Besar
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
A
A
A

NEW DELHI – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, sukses mengamankan tiket ke babak 32 besar BWF World Championships 2026. Kepastian tersebut diraih setelah ia menundukkan wakil Jerman, Matthias Kicklitz, dengan skor meyakinkan 21-15 dan 21-14.

Pertandingan babak 64 besar BWF World Championships 2026 ini dilangsungkan di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India, pada Selasa (18/8/2026) pagi WIB.

Jalannya Pertandingan

Jonatan tampil begitu percaya diri melawan Matthias sejak awal gim pertama dengan pola permainan agresif. Hal tersebut membuat Jonatan begitu mudah mendapatkan poin demi poin.

Sementara waktu Jonatan dapat unggul 5-1 atas Matthias. Jonatan pun terus berusaha memperbesar keunggulan atas lawan dalam upaya meraih hasil maksimal.

Jonatan Christie (Foto: X/@INABadminton)
Jonatan Christie (Foto: X/@INABadminton)

Jonatan pun terus memperbesar keunggulan atas lawan dengan dominasi di lapangan. Saat ini dia memimpin 16-8 atas Matthias.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/40/3236761/jonatan_christie_andalan_indonesia_di_bwf_world_championships_2026_pbsi-vmKP_large.jpg
Jadwal Wakil Indonesia di BWF World Championships 2026 Hari Ini, Selasa 18 Agustus 2026: Jonatan Christie Siap Tempur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/40/3236679/berikut_tiga_pebulu_tangkis_indonesia_dengan_gelar_bwf_world_championships_terbanyak-Rgwy_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Indonesia dengan Gelar BWF World Championships Terbanyak, Nomor 1 Bareng 2 Pasangan Berbeda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/40/3236744/isyana_syahira_meida_dan_rinjani_kwinnara_nastine-a6Qg_large.jpg
Hasil BWF World Championships 2026: Debut Manis Isyana/Rinjani, Singkirkan Wakil Skotlandia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/40/3236723/simak_kisah_tony_gunawan_yang_pernah_juara_dunia_dengan_mengusung_dua_negara_berbeda-CN3y_large.jpg
Kisah Tony Gunawan, Legenda Bulu Tangkis yang Juara Dunia dengan 2 Negara Berbeda Termasuk Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/40/3236702/putri_kusuma_wardani-SvEe_large.jpg
Putri Kusuma Wardani Lolos ke 32 Besar BWF World Championships 2026, Targetkan Ganti Warna Medali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/40/3236668/alwi_farhan-HNAD_large.jpg
Hasil BWF World Championships 2026: Alwi Farhan Lolos ke 32 Besar Usai Bungkam Wakil Korsel
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement