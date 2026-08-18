Hasil BWF World Championships 2026: Pulangkan Wakil Jerman, Jonatan Christie Tembus 32 Besar

NEW DELHI – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, sukses mengamankan tiket ke babak 32 besar BWF World Championships 2026. Kepastian tersebut diraih setelah ia menundukkan wakil Jerman, Matthias Kicklitz, dengan skor meyakinkan 21-15 dan 21-14.

Pertandingan babak 64 besar BWF World Championships 2026 ini dilangsungkan di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India, pada Selasa (18/8/2026) pagi WIB.

Jalannya Pertandingan

Jonatan tampil begitu percaya diri melawan Matthias sejak awal gim pertama dengan pola permainan agresif. Hal tersebut membuat Jonatan begitu mudah mendapatkan poin demi poin.

Sementara waktu Jonatan dapat unggul 5-1 atas Matthias. Jonatan pun terus berusaha memperbesar keunggulan atas lawan dalam upaya meraih hasil maksimal.

Jonatan Christie (Foto: X/@INABadminton)

Jonatan pun terus memperbesar keunggulan atas lawan dengan dominasi di lapangan. Saat ini dia memimpin 16-8 atas Matthias.