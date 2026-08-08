Semarak RUN2RISE di Bekasi, 700 Peserta Ramaikan Fun Run 5K Penuh Semangat Kebersamaan

SEKOLAH Kristen IPEKA Grand Wisata pertama kalinya menggelar IPEKA RUN 2026: RUN2RISE, ajang 5K Fun Run yang diikuti sekira 700 peserta pada Sabtu (8/8/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen sekolah dalam menghadirkan pendidikan holistik melalui penguatan karakter, gaya hidup sehat, serta kolaborasi sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Mengusung tema "RUN2RISE", setiap langkah dalam kegiatan ini melambangkan semangat untuk terus bertumbuh, bangkit menghadapi tantangan. Semangat ini sejalan dengan komitmen IPEKA Grand Wisata dalam membentuk murid yang unggul secara akademik dan berkarakter.

1. Sarana Belajar bagi Murid

Selain menjadi ajang olahraga bersama, IPEKA RUN 2026: RUN2RISE juga menjadi sarana pembelajaran bagi murid. Seluruh rangkaian kegiatan dipersiapkan secara kolaboratif oleh guru, staf, dan murid. Keterlibatan murid dalam kepanitiaan memberikan pengalaman langsung mengenai kepemimpinan, komunikasi, kolaborasi, dan manajemen kegiatan.

Koordinator Lokasi Sekolah Kristen IPEKA Grand Wisata, Jonny Kurniawan, mengatakan, IPEKA RUN 2026: RUN2RISE, memberikan pengalaman belajar bagi murid di luar ruang kelas.

"Kami percaya melalui kegiatan ini, murid belajar mengenai disiplin, sportivitas, kerja sama, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Pada saat yang sama, IPEKA RUN juga mempererat sinergi antara sekolah, keluarga, alumni, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif serta mendukung tumbuh kembang murid,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Kristen IPEKA Grand Wisata, Jukilivi Sitohang sekaligus Penanggung Jawab IPEKA RUN 2026: RUN2RISE menyampaikan apresiasinya atas antusiasme seluruh peserta dan dukungan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kegiatan ini.

"Kami berharap IPEKA RUN dapat menjadi agenda tahunan yang dinantikan tidak hanya oleh keluarga besar IPEKA, tetapi juga masyarakat luas. Melalui ajang ini, kami ingin menginspirasi lebih banyak orang untuk menerapkan gaya hidup sehat,” ujarnya.