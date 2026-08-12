Berpotensi Jumpa Raja Bulu Tangkis Dunia di BWF World Championships 2026, Alwi Farhan Tak Takut!

TURNAMEN BWF World Championships 2026 yang akan dihelat di New Delhi, India, pada 17-23 Agustus mendatang menyuguhkan peta persaingan yang menarik bagi sektor tunggal putra. Berdasarkan hasil undian resmi dari Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF), pebulu tangkis muda Indonesia, Alwi Farhan, menempati posisi sebagai unggulan ke-11 dalam turnamen akbar tersebut.

Langkah awal Alwi di turnamen ini akan dimulai dengan menghadapi wakil asal Korea Selatan, Yoo Tae Bin. Tantangan langsung menanti karena sang lawan merupakan finalis Korea Masters 2026 pekan lalu, sehingga kewaspadaan penuh wajib dikedepankan sejak pertandingan perdana.

Kendati demikian, sorotan utama justru mengarah ke babak 16 besar di mana Alwi berpeluang besar kembali bersua dengan unggulan teratas sekaligus juara bertahan asal China, Shi Yu Qi. Di sisi lain, Shi sendiri dijadwalkan mengawali jalan mempertahankan gelarnya dengan menantang pebulu tangkis tuan rumah, Ayush Shetty.

Potensi perjumpaan antara Alwi dan Shi Yu Qi diprediksi bakal menjadi salah satu duel paling dinanti dalam bagan tunggal putra. Faktor historis pertemuan mereka sebelumnya diyakini bakal memanaskan atmosfer pertandingan jika skenario tersebut benar-benar terwujud di atas lapangan.

1. Persiapan Alwi Farhan

Alwi tentu mengantongi modal kepercayaan diri yang cukup tinggi andai kembali bersua dengan pebulu tangkis nomor satu dunia tersebut. Sebelumnya, tunggal putra andalan Indonesia itu sukses menundukkan Shi Yu Qi lewat pertarungan ketat tiga gim 21-16, 19-21, 21-14 pada babak 16 besar Singapore Badminton Open 2026.

Alwi Farhan. (Foto: Okezone)

Meski bukan menjadi pemain yang paling difavoritkan untuk meraih gelar juara dunia tahun ini, Alwi menegaskan komitmennya untuk berjuang habis-habisan. Pemain berusia 21 tahun itu menyatakan kesiapan mental dan fisiknya demi memberikan performa terbaik tanpa rasa penyesalan di kemudian hari.

"Saya tetap bukan unggulan di Kejuaraan Dunia ini, tetapi bukan berarti tidak ada kemungkinan saya bisa melaju jauh. Yang pasti saya sangat siap untuk bisa tampil maksimal karena ini adalah Kejuaraan Dunia yang sangat bergengsi," ungkap Alwi saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Rabu (12/8/2026).