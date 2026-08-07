Menpora Erick Thohir Resmi Buka Indonesia Muaythai Championship 2026 demi Target Prestasi di SEA Games

BEKASI – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir secara resmi membuka gelaran Indonesia Muaythai Championship (IMC) 2026 di GOR Abdu Rosyad, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada hari Rabu, 5 Agustus 2026. Didampingi oleh Ketua Umum PB MI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Menpora hadir untuk meninjau langsung kejuaraan yang menjadi langkah strategis dalam menjaring bibit-bibit atlet berprestasi.

Dalam sambutannya, Menpora memberikan apresiasi terhadap upaya PB Muaythai Indonesia dalam mengembangkan olahraga muay thai di Tanah Air. Menurutnya, peningkatan jumlah peserta pada kejuaraan nasional menjadi bukti pembinaan yang berjalan positif.

Tercatat sebanyak 460 atlet mengikuti nomor pertarungan, sedangkan 50 atlet tampil pada nomor seni. Erick menilai tingginya partisipasi tersebut menunjukkan olahraga muay thai semakin diminati masyarakat.

1. Pembinaan Berjenjang

“Saya memberikan apresiasi, bagaimana Ketua Umum ini lihai melihat pengembangan olahraga muay thai dari grass root, dari bawah," kata Erick dilansir dari rilis resmi Kemenpora, Jumat (7/8/2026).

Erick juga menyoroti terobosan PB MI dalam memperkenalkan muay thai kepada masyarakat melalui program muay thai aerobik. Menurutnya, inovasi tersebut membuat olahraga bela diri asal Thailand itu lebih mudah diterima berbagai kalangan.

Mantan pemilik Inter Milan itu mengapresiasi langkah PB MI yang mengombinasikan gerakan muay thai dengan aktivitas kebugaran sehari-hari. Bahkan, hak cipta merek muay thai aerobik telah didaftarkan di Indonesia.

Menpora Erick Thohir Resmi Buka Indonesia Muaythai Championship 2026. (Foto: Kemenpora)

“Kita lihat tadi ada muay thai aerobik, gerakan muay thai yang dikombinasikan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sehingga olahraga ini mudah diterima," ujar Erick.

2. Fokus Menuju SEA Games 2027

Selain pengembangan di tingkat masyarakat, Erick menilai peningkatan prestasi juga mulai menunjukkan hasil. Dia berharap Indonesia Muaythai Championship 2026 mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang siap bersaing pada kejuaraan internasional.

Menurut Erick, kejuaraan nasional ini menjadi bagian penting dalam proses pembentukan tim menuju SEA Games mendatang. Pria berusia 56 tahun itu berharap prestasi muay thai Indonesia dapat meningkat dibanding edisi sebelumnya.