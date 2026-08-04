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Bagas/Indah Jadi Duet Kejutan di Pontianak International Challenge 2026, PBSI Ungkap Alasannya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |12:46 WIB
Bagas/Indah Jadi Duet Kejutan di Pontianak International Challenge 2026, PBSI Ungkap Alasannya
Bagas Maulana bersama Indah Cahya jadi duet baru di Pontianak International Challenge 2026. (Foto: PBSI)
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PERSATUAN Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) resmi mengumumkan perombakan dan kemunculan sejumlah kombinasi anyar yang siap melakoni debut perdana mereka di ajang Pontianak International Challenge 2026. Salah satu pasangan kejutan adalah duet ganda campuran Bagas Maulana dan Indah Cahya Sari Jamil.

Bagas yang selama ini mendalami sektor ganda putra akan beralih ke sektor baru yakni ganda campuran. Sementara Indah merupakan pemain spesialis ganda campuran yang sebelumnya berpasangan dengan Adnan Maulana.

1. Penyebab Dipasangkan

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PBSI, Eng Hian, mengungkapkan alasan menduetkan Bagas/Indah. Termasuk untuk mengalihkan Bagas dari sektor ganda putra ke ganda campuran.

"Bagas Maulana telah menyampaikan keinginannya untuk beralih fokus dari sektor ganda putra ke ganda campuran," ungkap Eng Hian dalam keterangan pers PBSI, Selasa (4/8/2026).

"Setelah melalui diskusi bersama tim pelatih, kami memberikan kesempatan kepada Bagas untuk menjalani proses transisi tersebut sebagai bagian dari pengembangan kariernya," Tentunya proses ini akan dilakukan secara bertahap dan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan performanya di lapangan," tambahnya.

Sektor ganda putra baru. (Foto: PBSI)
Sektor ganda putra baru. (Foto: PBSI)

2. Harapan Tim Pelatih

Ajang Pontianak International Challenge 2026 pada 25-30 Agustus mendatang akan menjadi debut sekaligus ujian bagi duet Bagas/Indah. Nantinya, mereka akan tetap menjalani evaluasi untuk menentukan nasib duet anyar tersebut.

 

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