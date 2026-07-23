CdM Indonesia Respons Positif Permintaan Tim Panahan Berangkat Duluan ke Asian Games 2026

JAKARTA – Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026, Todotua Pasaribu, merespons positif permintaan tim panahan yang ingin berangkat duluan ke Aichi-Nagoya, Jepang. Langkah tersebut dinilai penting agar para atlet memiliki waktu beradaptasi sekaligus menjajal arena.

Tim Panahan Indonesia menyampaikan keinginan untuk berangkat duluan ke Asian Games 2026. Sebab, cabang olahraga (cabor) tersebut akan dimulai 25 September. Sementara, arena sudah bisa dipakai sejak 22-23 September 2026.

Di sisi lain, jadwal keberangkatan yang disiapkan panitia baru dilakukan dua hari sebelum pertandingan berlangsung. Rentang waktu tersebut dinilai tidak cukup.

1. Dibahas Khusus

Tim Panahan Indonesia berlatih jelang Asian Games 2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

Todotua mengatakan usulan dari Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) akan dibahas secara khusus bersama jajaran tim panahan. Menurutnya, seluruh kebutuhan nonteknis setiap cabang olahraga akan didata agar bisa difasilitasi dengan maksimal.

Lebih lanjut, Todotua menegaskan permintaan keberangkatan lebih awal akan menjadi salah satu poin yang dipertimbangkan. CdM akan menyesuaikan kebutuhan tersebut dengan rencana keberangkatan kontingen Indonesia secara keseluruhan.

"Nanti setelah ini kami berbincang secara serius, kira-kira apa lagi kebutuhan-kebutuhan nonteknis yang berkaitan dengan keberangkatan. Misalnya ada rikues lebih awal daripada yang ditentukan, itu nanti akan kita persiapkan," ujar Todotua, dikutip Kamis (23/7/2026).

Pria berusia 46 tahun itu menjelaskan, kunjungan ke berbagai cabang olahraga bertujuan memastikan atlet dan ofisial dapat menjalani persiapan tanpa terganggu persoalan di luar pertandingan. Oleh karena itu, seluruh aspek pendukung akan menjadi perhatian utama tim CdM.