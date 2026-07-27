Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah Fitness Racing Dunia, Perebutkan Tiket ke Final Internasional di Thailand

INDONESIA akan menjadi salah satu negara pertama dalam menggelar Red Bull Power Race. Ajang olahraga tersebut akan memperebutkan tiket menuju Red Bull Power Race International Final yang berlangsung di Bangkok, Thailand.

Indonesia National Qualifier dijadwalkan berlangsung pada 10 Oktober 2026 di Basketball Hall Gelora Bung Karno, Jakarta. Nantinya, atlet dengan catatan waktu terbaik akan mewakili Indonesia menghadapi peserta dari Malaysia, Myanmar, dan Thailand pada babak final internasional yang digelar 18 Oktober 2026.

Red Bull Power Race disponsori Kratingdaeng yang memperkenalkan format perlombaan yang mengombinasikan kecepatan, strategi, dan kemampuan latihan beban tubuh. Kompetisi ini menjadi bagian dari rangkaian turnamen regional yang pertama kali diselenggarakan di Asia Tenggara.

Chief Global Marketing Officer TCP Group, Supasita Kraisri mengatakan olahraga memiliki kekuatan untuk menyatukan masyarakat sekaligus mendorong seseorang melampaui batas kemampuannya. Dia menilai Kratingdaeng Power Race dirancang agar mudah dipahami, menarik disaksikan, sekaligus dapat diikuti oleh siapa saja.

"Di Red Bull, kami percaya bahwa olahraga memiliki kekuatan untuk menyatukan masyarakat, menginspirasi ambisi, dan menciptakan kesempatan bagi setiap orang untuk menantang diri mereka sendiri. Melalui Red Bull Power Race, kami ingin menciptakan sebuah kompetisi yang mudah dipahami, menarik untuk disaksikan, dan dapat diikuti oleh masyarakat luas. Format ini memberikan penghargaan bukan hanya kepada kebugaran fisik, tetapi juga kepada tekad, ketenangan, dan kemauan untuk mendorong diri melampaui batas ketika hal itu paling dibutuhkan," kata Supasita dikutip dari keterangan resminya.

"Kami sangat antusias meluncurkan Red Bull Power Race di seluruh Asia Tenggara dan mempertemukan para atlet, komunitas, serta para pendukung melalui sebuah kompetisi baru yang dimulai dari partisipasi di tingkat lokal hingga mencapai babak final internasional. Kami berharap kompetisi ini dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk ikut berpartisipasi, menguji kemampuan diri, dan menemukan potensi yang mereka miliki," tambahnya.

Empat negara yang menjadi tuan rumah musim perdana adalah Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand. Seluruh peserta akan melalui babak kualifikasi nasional sebelum memperebutkan gelar terbaik di tingkat internasional.

Format perlombaan dirancang sederhana agar dapat diikuti masyarakat luas, baik atlet profesional maupun penggemar kebugaran. Peserta harus menyelesaikan empat kali lari sejauh 400 meter yang diselingi tiga tantangan berupa push-up, sit-up, dan squat dalam waktu secepat mungkin.