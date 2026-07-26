Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026, Timnas Voli Indonesia Gagal Total di SEA V Cup 2026!

TIM Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia gagal juara SEA V Cup 2026 yang berlangsung dua leg. Padahal, Timnas Voli Putra Indonesia asuhan Reidel Toiran datang ke ajang tahunan ini sebagai jawara AVC Mens Volleyball Cup 2026.

1. Timnas Voli Indonesia Berlabel Juara Asia

Timnas Voli Indonesia berstatus juara AVC Mens Volleyball Cup 2026 yang berlangsung di India pada 20-28 Juni 2026. Dalam perjalanannya menjadi juara, Indonesia mengalahkan negara-negara top seperti Thailand dengan skor 3-2, Qatar (3-2) dan Oman (3-1).

Timnas Voli Putra Indonesia saat juara AVC Mens Volleyball Cup 2026. (Foto: Instagram/@avcvolley)

Bahkan di partai puncak, Farhan Halim dan kawan-kawan menang mutlak 3-0 atas Korea Selatan! Bagi Timnas Voli Indonesia, gelar ini merupakan yang pertama dicetak skuad Garuda.

2. Gagal di Asia Tenggara

Efek juara Asia, Timnas Voli Indonesia dijagokan saat turun di SEA V Cup 2026 dalam dua minggu terakhir. Tanda-tanda itu pun terlihat saat skuad Garuda turun di leg I SEA V Cup 2026 yang berlangsung di Filipina pekan lalu.

Di fase grup, Timnas Voli Indonesia menghajar Kamboja dan Filipina 3-0 sehingga lolos ke semifinal SEA V Cup 2026 sebagai juara grup. Di semifinal, Timnas Voli Indonesia menghajar tim kuat Vietnam 3-0 sekaligus memastikan tempat di final! Sayangnya di partai puncak, Timnas Voli Indonesia di luar dugaan kalah 2-3 dari Kamboja.

Setelah gagal juara di Filipina, Timnas Voli Indonesia bertekad bangkit di leg II SEA V Cup 2026 yang digelar di Jakarta International Velodrome, Jakarta pada 22-26 Juli 2026. Boy Arnez dan kawan-kawan pun keluar sebagai juara grup setelah menang 3-0 atas Kamboja dan 3-1 kontra Filipina.