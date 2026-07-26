Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026, Timnas Voli Indonesia Gagal Total di SEA V Cup 2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |09:01 WIB
Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026, Timnas Voli Indonesia Gagal Total di SEA V Cup 2026!
Timnas Voli Indonesia gagal juara SEA V Cup 2026. (Foto: Instagram/@indonesian_volleyball)
A
A
A

TIM Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia gagal juara SEA V Cup 2026 yang berlangsung dua leg. Padahal, Timnas Voli Putra Indonesia asuhan Reidel Toiran datang ke ajang tahunan ini sebagai jawara AVC Mens Volleyball Cup 2026.

1. Timnas Voli Indonesia Berlabel Juara Asia

Timnas Voli Indonesia berstatus juara AVC Mens Volleyball Cup 2026 yang berlangsung di India pada 20-28 Juni 2026. Dalam perjalanannya menjadi juara, Indonesia mengalahkan negara-negara top seperti Thailand dengan skor 3-2, Qatar (3-2) dan Oman (3-1).

Timnas Voli Putra Indonesia saat juara AVC Mens Volleyball Cup 2026. (Foto: Instagram/@avcvolley)
Timnas Voli Putra Indonesia saat juara AVC Mens Volleyball Cup 2026. (Foto: Instagram/@avcvolley)

Bahkan di partai puncak, Farhan Halim dan kawan-kawan menang mutlak 3-0 atas Korea Selatan! Bagi Timnas Voli Indonesia, gelar ini merupakan yang pertama dicetak skuad Garuda.

2. Gagal di Asia Tenggara

Efek juara Asia, Timnas Voli Indonesia dijagokan saat turun di SEA V Cup 2026 dalam dua minggu terakhir. Tanda-tanda itu pun terlihat saat skuad Garuda turun di leg I SEA V Cup 2026 yang berlangsung di Filipina pekan lalu.

Di fase grup, Timnas Voli Indonesia menghajar Kamboja dan Filipina 3-0 sehingga lolos ke semifinal SEA V Cup 2026 sebagai juara grup. Di semifinal, Timnas Voli Indonesia menghajar tim kuat Vietnam 3-0 sekaligus memastikan tempat di final! Sayangnya di partai puncak, Timnas Voli Indonesia di luar dugaan kalah 2-3 dari Kamboja.

Setelah gagal juara di Filipina, Timnas Voli Indonesia bertekad bangkit di leg II SEA V Cup 2026 yang digelar di Jakarta International Velodrome, Jakarta pada 22-26 Juli 2026. Boy Arnez dan kawan-kawan pun keluar sebagai juara grup setelah menang 3-0 atas Kamboja dan 3-1 kontra Filipina.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/43/3230941/timnas_voli_putra_indonesia-Rpi4_large.jpg
Jadwal Timnas Voli Putra Indonesia vs Kamboja di Final SEA V Cup 2026: Juara di Depan Mata!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/43/3230936/timnas_voli_putra_indonesia-saG4_large.jpg
Hasil Timnas Voli Putra Indonesia vs Vietnam di Semifinal SEA V Cup 2026: Menang 3-0, Farhan Halim Dkk ke Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/43/3230898/timnas_voli_putra_indonesia-2dhD_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Vietnam di Semifinal SEA V Cup 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/43/3230815/jadwal_siaran_langsung_timnas_voli_indonesia_vs_vietnam_di_semifinal_sea_v_cup_2026_indonesianvolleyball-SLmR_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Indonesia vs Vietnam di Semifinal SEA V Cup 2026 Hari Ini: Menuju Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/43/3230775/timnas_voli_indonesia_lolos_semifinal_sea_v_cup_2026_indonesianvolleyball-Suvn_large.jpg
Hasil Timnas Voli Indonesia vs Filipina di SEA V Cup 2026: Menang 3-0, Boy Arnez Dkk Lolos Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/43/3230612/timnas_voli_putra_indonesia-3a4L_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Indonesia vs Filipina di SEA V Cup 2026 Hari Ini: Kunci Tiket Semifinal!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement