Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Indonesia vs Vietnam di Semifinal Leg II SEA V Cup 2026 Malam Ini: Menang Telak Lagi?

Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Indonesia vs Vietnam di Semifinal Leg II SEA V Cup 2026 Malam Ini: Menang Telak Lagi? (Instagram/@indonesia_volleyball)

JAKARTA - Jadwal siaran langsung Timnas voli Indonesia vs Vietnam di Semifinal Leg II SEA V Cup 2026 berlangsung malam ini. Pada pertandingan tersebut, apakah Timnas Indonesia mampu menang telak lagi?

Perjalanan Timnas Voli Putra Indonesia di putaran kedua SEA V Cup 2026 berjalan mulus. Pada dua pertandingan babak grup A, anak asuh Reidel Toiran menang telak.

Farhan Halim dan kawan-kawan mampu menang 3-0 atas Kamboja pada laga pembuka putaran kedua SEA V Cup 2026. Meski menang telak, sang pelatih mengaku para pemainnya masih beradaptasi setelah berkompetisi di leg pertama.

"Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games nanti. Memang buat pemanasan aja, cuma kondisi masih belum," kata Toiran, dikutip Sabtu (25/7/2026).

Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Selanjutnya, pada laga melawan Filipina, Timnas Voli Putra Indonesia juga menang 3-1. Raden Ahmad Gumilang dan kolega menang dengan poin 25-18, 25-17, 23-25, 25-19.

Hasil ini membawa Timnas Voli Putra menjadi juara Grup A. Di babak semifinal, Timnas Voli Putra Indonesia akan menghadapi Vietnam.

Selain Indonesia dan Vietnam, kedua tim lainnya yang lolos ke semifinal adalah Thailand dan Kamboja,

Sementara Filipina dan Myanmar akan bertanding untuk memperebutkan posisi kelima.