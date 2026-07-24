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Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Indonesia vs Filipina di Leg II SEA V Cup 2026: Farhan Halim Dkk Siap Menggila!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |04:05 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Indonesia vs Filipina di Leg II SEA V Cup 2026: Farhan Halim Dkk Siap Menggila!
Timnas Voli Indonesia akan menantang Filipina di SEA V Cup 2026. (Foto: Instagram/@indonesian_volleyball)
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JADWAL siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Voli Indonesia vs Filipina di leg II SEA V Cup 2026 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga pamungkas Pool A akan dilangsungkan di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur pada Jumat (24/7/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Timnas Voli Indonesia Hanya Butuh 1 Set

Timnas Voli Indonesia hanya butuh kemenangan 1 set atas Filipina demi mengamankan lolos ke semifinal leg II SEA V Cup 2026. Hal itu karena di laga pertama Pool A, Timnas Voli Indonesia menang 3-0 atas Kamboja.

Timnas Voli Indonesia siap hancurkan Filipina di SEA V Cup 2026. (Foto: Instagram/@indonesian_volleyball)
Timnas Voli Indonesia siap hancurkan Filipina di SEA V Cup 2026. (Foto: Instagram/@indonesian_volleyball)

Sore tadi, Kamboja dihadapkan dengan Filipina. Hasilnya, Angkor Warriors -julukan Kamboja- menang 3-0 atas Filipina. Melihat fakta di atas, Boy Arnez dan kawan-kawan berpeluang menang meyakinkan atas Filipina.

Pekan lalu di leg II SEA V Cup 2026, Indonesia menang 3-0 atas Filipina. Alhasil, di atas kertas, Indonesia diprediksi menang atas Filipina.

2. Calon Lawan Timnas Voli Indonesia di Semifinal

Jika menang atas Filipina, kalah 1-3 atau 2-3 dari sang lawan, Timnas Voli Indonesia dipastikan finis sebagai juara Pool A. Andai finis sebagai juara Pool A, Timnas Voli Indonesia akan menantang runner-up Pool B.

 

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