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Dukung PBSI Cetak Prestasi Dunia, BNI Apresiasi Awal Manis Fajar/Fikri di China Open 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |11:09 WIB
Dukung PBSI Cetak Prestasi Dunia, BNI Apresiasi Awal Manis Fajar/Fikri di China Open 2026
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
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CHANGZHOU – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, sukses mengawali langkah mereka di ajang China Open 2026 dengan hasil manis. Pasangan ini berhasil menundukkan ganda tuan rumah, Huang Di/Liu Yang, pada babak 32 besar yang berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Rabu 22 Juli 2026.

Kemenangan ini memastikan Fajar/Fikri melenggang ke babak 16 besar. Hasil tersebut sekaligus memperbesar peluang mereka untuk meneruskan tren positif setelah baru saja merengkuh gelar juara di Japan Open 2026.

Kepercayaan diri Fajar/Fikri kian menebal mengingat status mereka sebagai juara bertahan yang sukses mengamankan takhta China Open pada edisi 2025 lalu.

Capaian apik ini tak lepas dari peran PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI yang terus berkomitmen mendukung PBSI dalam memfasilitasi pembinaan para atlet bulu tangkis nasional. Dukungan jangka panjang tersebut difokuskan untuk menjaga dominasi serta konsistensi prestasi bulu tangkis Indonesia di kancah global.

1. Mengawal Mental Juara Atlet

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menyampaikan bahwa kemenangan di laga pembuka ini menjadi modal berharga bagi Fajar/Fikri untuk tetap bersaing di level tertinggi dunia.

Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Okki mengapresiasi daya juang dan ketahanan mental Fajar/Fikri yang langsung tampil menekan usai meraih podium tertinggi di turnamen sebelumnya.

"BNI bangga melihat Fajar/Fikri mampu mempertahankan momentum positif setelah menjadi juara di kejuaraan sebelumnya. Awal yang baik di China Open 2026 ini menjadi bukti bahwa atlet Indonesia memiliki daya saing tinggi di level elite dunia. Kami berharap mereka terus menjaga konsistensi dan kembali memberikan prestasi terbaik bagi Indonesia," ujar Okki, dikutip Kamis (23/7/2026).

 

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