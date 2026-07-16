Kisah Luar Biasa Hakim Danish, Rival Vega Ega Pratama yang Miliki Tribun Khusus di Sirkuit Sepang

SEPANG — Prestasi gemilang pembalap muda Malaysia, Hakim Danish, mendapat apresiasi luar biasa di tanah kelahirannya. Sirkuit Internasional Sepang (SIC) secara resmi mengumumkan bakal menyediakan tribun penonton (grandstand) khusus bagi sang rider saat tampil di Moto3 Malaysia 2026 pada November mendatang.

Chief Executive Officer (CEO) SIC, Azhan Shafriman Hanis, menjelaskan langkah ini diambil sebagai bentuk pengakuan atas capaian bersejarah Hakim Danish. Keberadaan tribun khusus ini juga diharapkan dapat menjadi wadah untuk menyatukan dukungan para pencinta balap di Malaysia.

Bagi para penggemar yang terlanjur membeli tiket reguler, manajemen SIC memberikan kelonggaran. Mereka diperbolehkan menukar tiket tersebut dengan tiket Hakim Danish Special Grandstand begitu loket penjualan untuk sektor khusus itu resmi dibuka.

1. Lokasi Strategis

"Insya Allah, kami akan menyediakan grandstand khusus untuk Hakim Danish. Bagi yang belum membeli tiket bisa menunggu, atau bisa membelinya sekarang dan menukarnya nanti," ungkap Azhan Shafriman, dikutip dari media Malaysia, New Straits Times, Kamis (16/7/2026).

Sirkuit Sepang. MotoGP

Azhan menambahkan, tribun spesial ini nantinya akan ditempatkan di sepanjang trek lurus bagian depan, tepat di dekat grandstand utama. Posisi strategis ini sengaja dipilih agar para penonton bisa mendapatkan pandangan paling depan dan jelas saat balapan berlangsung.

Pada tahap awal, pihak SIC berencana untuk mengalokasikan dua blok kursi terlebih dahulu untuk sektor khusus ini. Kendati demikian, kapasitas bangku penonton sangat mungkin ditambah apabila minat dan permintaan dari masyarakat melonjak tajam.

"Sejauh ini kami berencana menyediakan dua blok di sana, tetapi jika permintaannya tinggi, kami tentu akan menambah jumlah bloknya," tambah Azhan.