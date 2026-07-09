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Veda Ega Pratama Jadi Tulang Punggung Honda Team Asia di Moto3 Jerman 2026!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |23:11 WIB
Veda Ega Pratama Jadi Tulang Punggung Honda Team Asia di Moto3 Jerman 2026!
Veda Ega Pratama bakal jadi tulang punggung Honda Team Asia di Moto3 Jerman 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)
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PEMBALAP Indonesia, Veda Ega Pratama, bakal jadi tulang punggung Honda Team Asia di Moto3 Jerman 2026 yang digelar di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, 10-12 Juli. Pasalnya, sang rekan setim, Zen Mitani, dipastikan absen!

Mitani tidak dapat mengikuti balapan setelah mengalami kecelakaan pada seri Moto3 Belanda 2026 di Sirkuit TT Assen, Assen, Belanda pada 28 Juni. Pembalap asal Jepang tersebut telah menjalani operasi dan kini fokus menjalani proses pemulihan.

1. Perhatian Tertuju ke Veda Ega Pratama

Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Republik Ceko 2026 (Foto: Honda Team Asia)
Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Republik Ceko 2026 (Foto: Honda Team Asia)

Absennya Mitani membuat seluruh perhatian tim tertuju kepada Veda. Meski harus berjuang sendirian di garasi Honda Team Asia, pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, itu tetap datang dengan motivasi tinggi.

Veda masih menyimpan rasa penasaran setelah gagal finis di Assen ketika sedang bersaing memperebutkan podium. Hasil tersebut menjadi tambahan motivasi untuk mengubah kecepatan yang dimilikinya menjadi raihan poin maksimal di Sachsenring.

Keuntungan lain yang dimiliki Veda adalah pengalaman tampil di Sirkuit Sachsenring pada ajang Red Bull Rookies Cup 2025. Pengalaman itu diharapkan membantunya lebih cepat beradaptasi sejak sesi latihan bebas dimulai.

2. Lanjutkan Performa Positif

Manajer Honda Team Asia, Hiroshi Aoyama, menilai perkembangan Veda sepanjang musim ini menunjukkan tren yang positif. Ia optimistis pembalap berusia 18 tahun tersebut mampu melanjutkan peningkatan performanya pada Moto3 Jerman 2026.

"Veda sudah memiliki pengalaman di sirkuit ini sebelumnya dan dia terus menunjukkan kemajuan di setiap akhir pekan,” kata Aoyama, dikutip dari rilies resmi Honda Team Asia, Kamis (9/7/2026).

“Kami telah melihat peningkatan yang sangat baik sepanjang musim ini, dan kami percaya kami dapat melanjutkan ke arah yang sama akhir pekan ini," sambung pria asal Jepang itu.

 

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