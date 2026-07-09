5 Pembalap yang Jadi Pesaing Kuat Veda Ega Pratama Jelang Moto3 Jerman 2026, Nomor 1 Murid Marc Marquez

Berikut lima pembalap yang jadi pesaing kuat Veda Ega Pratama jelang Moto3 Jerman 2026 (Foto: Honda Team Asia)

BERIKUT lima pembalap yang jadi pesaing kuat Veda Ega Pratama jelang Moto3 Jerman 2026. Salah satunya adalah murid Marc Marquez.

Moto3 2026 memasuki seri ke-11. Kali ini, Veda Ega siap mengaspal di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Jerman, 10-12 Juli. Ia pernah menang di sirkuit itu pada ajang Red Bull Rookies Cup 2025.

Tentu, persaingan kali ini lebih sengit dan sulit. Lantas, siapa saja lima pembalap yang jadi pesaing kuat Veda Ega nanti? Simak ulasan berikut ini.

5 Pembalap yang Jadi Pesaing Kuat Veda Ega Pratama Jelang Moto3 Jerman 2026

1. Maximo Quiles

Pembalap asal Spanyol ini jadi kandidat kuat juara Moto3 2026. Betapa tidak, Quiles mampu meraih enam kemenangan dan tiga kali podium dari 10 seri yang sudah dihelat!

Murid Marc Marquez ini sudah pasti jadi unggulan di Jerman. Tapi, rekor Quiles tidak terlalu bagus di sana. Ia hanya finis posisi 12 dan enam pada ajang Red Bull Rookies Cup 2022.

2. Alvaro Carpe

Pembalap yang juga asal Spanyol ini tampil konsisten di Moto3 2026. Carpe mampu empat kali naik podium dan selalu berada di enam besar jika finis.

Alhasil, andalan Red Bull KTM Ajo ini duduk di posisi dua klasemen Moto3 2026 di bawah Quiles. Carpe masib belum meraih kemenangan sehingga bakal habis-habisan untuk mencapainya di Jerman.

3. David Almansa

Pembalap satu ini mengawali Moto3 2026 dengan apik, yakni memenangi seri perdana di Thailand. Tapi, setelah itu, beragam masalah menimpa Almansa dan hasil-hasil yang diraihnya pun tak terlalu bagus.

Beruntung, pembalap asal Spanyol ini bisa membaik di beberapa seri terakhir. Bukan tidak mungkin Almansa akan kembali naik ke podium teratas di Jerman.