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Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Tercepat di Sesi Latihan Moto3 Jerman 2026, Calon Kuat Juara?

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 11 Juli 2026 |07:32 WIB
Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Tercepat di Sesi Latihan Moto3 Jerman 2026, Calon Kuat Juara?
Veda Ega Pratama tercepat di sesi latihan bebas Moto3 Jerman 2026. (Foto: Instagram/@honda_team_asia)
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PEMBALAP Indonesia, Veda Ega Pratama, mengungkapkan kunci keberhasilannya finis sebagai pembalap tercepat di sesi latihan atau practice Moto3 Jerman 2026. Pembalap Honda Team Asia itu mengaku puas dengan peningkatan performanya setelah tampil kurang maksimal pada sesi latihan bebas pertama.

Veda Ega Pratama sebelumnya hanya mampu menempati posisi ke-23 pada latihan bebas 1 dengan catatan waktu 1 menit 27,456 detik. Namun, dalam waktu kurang dari empat jam, pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, itu bangkit dan mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi practice yang digelar di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Jerman pada Jumat 10 Juli 2026 malam WIB.

1. Diskusi Tepat dengan Tim

Veda Ega Pratama siap tempur di Moto3 Jerman 2026. (Foto: X/@honda_team_asia)
Veda Ega Pratama siap tempur di Moto3 Jerman 2026. (Foto: X/@honda_team_asia)

Perubahan performa tersebut membuat Veda Ega Pratama merasa puas dengan kerja keras yang dilakukan bersama tim sepanjang jeda antarsesi. Pembalap 17 tahun itu menilai evaluasi yang dilakukan Honda Team Asia berjalan sesuai harapan.

"Ya itu adalah sesi yang sangat baik, sesi sore yang baik. Hasil yang bagus buat saya setelah FP1 saya berjuang keras," kata Veda Ega Pratama, Okezone mengutip dari situs resmi MotoGP, Sabtu (11/7/2026).

Veda Ega Pratama menjelaskan peningkatan performanya tidak terlepas dari diskusi bersama tim setelahl latihan bebas 1 berakhir. Menurut juara Asia Talent Cup 2023 itu, setiap masukan dari kru menjadi bekal penting untuk memperbaiki performa di sesi berikutnya.

"Setelah FP1 kami berdiskusi dengan tim dan kami berusaha memperbaiki hal-hal mana saja saya masih bisa diperbaiki," ungkap Veda Ega Pratama.

 

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