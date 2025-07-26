Hasil Lengkap Semifinal Badminton Asia Junior Championships 2025: Moh Zaki Ubaidillah dan Ikhsan/Rinjani ke Final!

HASIL lengkap semifinal Badminton Asia Junior Championships 2025 akan diulas Okezone. Dua wakil Tanah Air, Moh Zaki Ubaidillah dan Ikhsan Pramudya/Rinjani Kwinara Nastine, sukses menembus babak final.

Empat pertandingan babak semifinal Badminton Asia Junior Championships (BAJC) 2025 telah dimainkan pada Sabtu (26/7/2025). Seluruh laga tersebut dimainkan di GOR Indoor Manahan, Solo, Jawa Tengah.

1. Ikhsan/Rinjani Tembus Final

Ganda campuran Indonesia, Ikhsan Pramudya/Rinjani Kwinara Nastine membuka pertandingan lebih dulu. Mereka menghadapi pasangan Korea Selatan, Lee Hyeong Woo/Cheon Hye In.

Ikhsan/Rinjani memulai pertandingan dengan baik. Hasilnya, mereka berhasil menutup laga dengan kemenangan atas Lee/Cheon dalam dua gim langsung 21-14, 22-20.

Sayangnya, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Richardo, tidak mengikuti jejak Ikhsan/Rinjani. Langkah Richie kalah dari pemain China, Lu Yang Ming Yu dalam dua gim langsung dengan skor 12-21, 8-21.