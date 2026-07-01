JAKARTA – Ajang tenis The Championships, Wimbledon 2026, tengah berlangsung dan siap menghadirkan pertandingan-pertandingan seru dari lapangan rumput legendaris. Buat pecinta tenis, ini jadi momen yang wajib ditonton karena para petenis dunia akan bersaing ketat demi melaju hingga partai final.
Rangkaian pertandingan The Championships, Wimbledon 2026 bisa disaksikan secara live streaming di VISION+ melalui channel SPOTV dan SPOTV 2. Klik di sini untuk nonton keseruan Wimbledon 2026 dan ikuti setiap duel panasnya hingga final pada 12 Juli 2026.
Berikut jadwal tayang The Championships, Wimbledon 2026 di VISION+:
Kamis, 2 Juli 2026
18.55 WIB | Channel SPOTV 2
The Championships, Wimbledon 2026: Day 4 Second Round No.1 Court
19.25 WIB | Channel SPOTV
The Championships, Wimbledon 2026: Day 4 Second Round Centre Court
Jumat, 3 Juli 2026
18.55 WIB |Channel SPOTV 2
The Championships, Wimbledon 2026: Day 5 Third Round No.1 Court
19.25 WIB | Channel SPOTV
The Championships, Wimbledon 2026: Day 5 Third Round Centre Court
Sabtu, 4 Juli 2026
18.55 WIB | Channel SPOTV 2
The Championships, Wimbledon 2026: Day 6 Third Round No.1 Court
19.25 WIB | Channel SPOTV
The Championships, Wimbledon 2026: Day 6 Third Round Centre Court