Jadwal dan Link Live Streaming Wimbledon 2026 di Vision+, Klik di Sini!

JAKARTA – Ajang tenis The Championships, Wimbledon 2026, tengah berlangsung dan siap menghadirkan pertandingan-pertandingan seru dari lapangan rumput legendaris. Buat pecinta tenis, ini jadi momen yang wajib ditonton karena para petenis dunia akan bersaing ketat demi melaju hingga partai final.

Rangkaian pertandingan The Championships, Wimbledon 2026 bisa disaksikan secara live streaming di VISION+ melalui channel SPOTV dan SPOTV 2. Klik di sini untuk nonton keseruan Wimbledon 2026 dan ikuti setiap duel panasnya hingga final pada 12 Juli 2026.

Berikut jadwal tayang The Championships, Wimbledon 2026 di VISION+:

Kamis, 2 Juli 2026

18.55 WIB | Channel SPOTV 2

The Championships, Wimbledon 2026: Day 4 Second Round No.1 Court

19.25 WIB | Channel SPOTV

The Championships, Wimbledon 2026: Day 4 Second Round Centre Court

Jumat, 3 Juli 2026

18.55 WIB |Channel SPOTV 2

The Championships, Wimbledon 2026: Day 5 Third Round No.1 Court

19.25 WIB | Channel SPOTV

The Championships, Wimbledon 2026: Day 5 Third Round Centre Court

Sabtu, 4 Juli 2026

18.55 WIB | Channel SPOTV 2

The Championships, Wimbledon 2026: Day 6 Third Round No.1 Court

19.25 WIB | Channel SPOTV

The Championships, Wimbledon 2026: Day 6 Third Round Centre Court