Ternyata Segini Kisaran Gaji Ball Boy dan Ball Girl di Turnamen Wimbledon

KISARAN gaji ball boy dan ball girl di turnamen Wimbledon menarik diulas. Sebab, Wimbledon jadi salah satu turnamen tenis paling bergengsi di dunia.

Wimbledon 2025 pun baru saja rampung digelar. Jannik Sinner sukses sabet gelar juara di sektor tunggal putra. Sementara itu, Iga Swiatek jadi kampiun di tunggal putri.

Di pentas Wimbledon, banyak hal jadi sorotan besar publik. Bukan hanya pemain, serba-serbi di turnamen itu, termasuk kehadiran ball boy dan ball girl juga kerap curi perhatian.

Setiap tahun, Wimbledon memilih sekira 250 ball boy dan ball girl. Mereka terpilih dari 1.000 pendaftar anak-anak usia sekolah. Biasanya, ball boy dan ball girl berusia antara 14 dan 17 tahun.

Seleksi ketat untuk bisa jadi ball boy dan ball girl di Wimbledon harus dilalui. Usai terpilih, ball boy dan ball girl akan jalani latihan panjang. Mereka harus jalani pelatihan selama 2 hingga 2,5 jam dalam 50 hingga 60 anak per sesi.

Selama turnamen, para ball boy dan ball girl bekerja dalam tim yang terdiri dari enam orang. Mereka memiliki shift bergilir selama satu jam di lapangan, diikuti satu jam istirahat.

Tugas mereka meliputi mengambil dan menyediakan bola untuk para pemain. Lalu, mereka juga memastikan kelancaran pertandingan dan menjaga profesionalisme selama pertandingan.

Ball boy dan ball girl pun tak bekerja secara sukarela sepenuhnya. Mereka ternyata tetap mendapat gaji. Lantas, berapa gaji yang didapat?

1. Kisaran Gaji Ball Boy dan Ball Girl di Turnamen Wimbledon

Dilansir dari Essentially Sports, Rabu (16/7/2025), pada Wimbledon 2025, penyelenggara menawarkan gaji yang layak kepada ball boy dan ball girl atas jasa mereka. Mereka pun bekerja selama dua minggu.

Pada Wimbledon 2025, setiap ball boy dan ball girl mendapat gaji sebesar 200 poundsterling atau sekira Rp4,3 juta atas pekerjaan mereka selama turnamen. Upah ini diberlakukan lebih sebagai tunjangan simbolis daripada upah karena sebagian besar peserta masih bersekolah.

Selain tunjangan tersebut, para ball boy dan ball girl juga dapat menyimpan pakaian resmi sebagai kenang-kenangan. Pakaian ini seringkali jauh lebih mahal di mata mereka daripada tunjangan tersebut.