Sabet Gelar Juara Wimbledon 2025, Jannik Sinner Cetak Sejarah!

PETENIS Italia, Jannik Sinner, sukses sabet gelar juara Wimbledon 2025. Dia pun cetak sejarah usai ukir prestasi manis tersebut.

Ini jadi gelar juara pertama Jannik Sinner di pentas Wmbledon. Sebelumnya, pencapaian manisnya di ajang tersebut hanyalah menembus babak semifinal.

1. Jannik Sinner Juara Wimbledon 2025

Jannik Sinner memastikan diri jadi juara Wimbledon 2025 usai mengalahkan Carlos Alcaraz di final. Main Centre Court, Minggu 13 Juli 2025 malam WIB, Jannik Sinner tampil luar biasa.

Petenis berusia 23 tahun itu berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dahulu. Di set pertama, Jannik Sinner kalah dengan skor 4-6.

Tetapi, di set kedua, dia berhasil menuntaskannya dengan baik hingga menang 6-4. Tren positif itu dilanjutkan Jannik Sinner di 2 set setelahnya dengan meraih kemenangan lewat skor sama, yakni 6-4.