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CdM Tim Indonesia Optimistis Bulu Tangkis Sumbang Emas di Asian Games 2026, Ini Alasannya!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |03:05 WIB
CdM Tim Indonesia Optimistis Bulu Tangkis Sumbang Emas di Asian Games 2026, Ini Alasannya!
CdM Tim Indonesia optimistis bulu tangkis merebut medali emas di Asian Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)
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CHEF de Mission (CdM) Tim Indonesia untuk Asian Games Aichi-Nagoya 2026, Todotua Pasaribu, optimistis bulu tangkis bisa mempersembahkan medali untuk kontingen Merah-Putih. Optimistis itu muncul setelah ia meninjau pemusatan latihan nasional (Pelatnas) PBSI di Cipayung, Selasa (4/8/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Todotua Pasaribu menilai bulu tangkis menjadi salah satu cabang olahraga dengan sistem pembinaan yang paling siap. Ia menilai atlet-atlet bulu tangkis Indonesia didukung fasilitas pelatnas yang lengkap mulai dari asrama atlet, pusat kebugaran, hingga layanan fisioterapi dan sport science

CdM Tim Indoneisa Todotua Pasaribu berkunjung ke Pelatnas PBSI Cipayung. (Foto: NOC Indonesia)
CdM Tim Indoneisa Todotua Pasaribu berkunjung ke Pelatnas PBSI Cipayung. (Foto: NOC Indonesia)

"Dari beberapa cabang olahraga yang sudah saya kunjungi, bulu tangkis merupakan salah satu yang memiliki fasilitas paling lengkap. Proses pembinaannya juga berjalan dengan sangat baik, "kata Todotua Pasaribu dalam kunjungan ke Pelatnas Cipayung.

"Karena itu, kami memiliki keyakinan yang lebih besar bahwa bulu tangkis dapat memberikan kontribusi medali bagi Tim Indonesia di Asian Games nanti," ujar tambahnya.

1. Diperkuat 20 Pemain di Asian Games 2026

Di Asian Games Aichi-Nagoya 2026, cabang olahraga bulu tangkis direncanakan diperkuat sekira 20 atlet yang terdiri atas 10 putra dan 10 putri. Bulu tangkis Indonesia punya tradisi prestasi dalam ajang multievent.

Todotua menegaskan, optimisme itu harus diimbangi dengan dukungan maksimal di luar arena pertandingan. Karena itu, ia terus berkoordinasi dengan setiap cabang olahraga untuk memastikan seluruh kebutuhan nonteknis atlet dan ofisial dapat dipenuhi.

 

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