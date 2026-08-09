Hasil Race Moto3 Inggris 2026: Tampil Gigih di Silverstone, Veda Ega Amankan Posisi Sembilan Besar

SILVERSTONE – Pembalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, sukses menembus posisi kesembilan pada balapan Moto3 Inggris. Adu kecepatan tersebut berlangsung sengit di Sirkuit Silverstone, Inggris, pada Minggu (9/8/2026) malam WIB.

1. Merangsek Naik dari Posisi 15

Pembalap asal Indonesia itu mengawali balapan dari urutan ke-15. Situasi tersebut menuntutnya untuk bekerja ekstra keras demi memperbaiki posisi sejak awal lomba.

Pada lap kedua, Veda tampil menjanjikan dan mampu merangsek naik ke posisi ke-10. Ia pun terus berusaha memperkuat posisinya dengan mempertontonkan performa yang apik.

Memasuki lap keempat, posisi Veda sempat merosot ke urutan ke-11. Meski begitu, semangatnya tidak luntur karena perjalanan balapan masih cukup panjang.

Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)

Veda berhasil melesat hingga menempati posisi ketujuh pada lap ketujuh. Momen ini terjadi seiring dengan kecelakaan yang dialami Scott Ogden di tikungan 18.