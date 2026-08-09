SILVERSTONE – Pembalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, sukses menembus posisi kesembilan pada balapan Moto3 Inggris. Adu kecepatan tersebut berlangsung sengit di Sirkuit Silverstone, Inggris, pada Minggu (9/8/2026) malam WIB.
Pembalap asal Indonesia itu mengawali balapan dari urutan ke-15. Situasi tersebut menuntutnya untuk bekerja ekstra keras demi memperbaiki posisi sejak awal lomba.
Pada lap kedua, Veda tampil menjanjikan dan mampu merangsek naik ke posisi ke-10. Ia pun terus berusaha memperkuat posisinya dengan mempertontonkan performa yang apik.
Memasuki lap keempat, posisi Veda sempat merosot ke urutan ke-11. Meski begitu, semangatnya tidak luntur karena perjalanan balapan masih cukup panjang.
Veda berhasil melesat hingga menempati posisi ketujuh pada lap ketujuh. Momen ini terjadi seiring dengan kecelakaan yang dialami Scott Ogden di tikungan 18.