Breaking News: Francesco Bagnaia Resmi Tinggalkan Ducati di Akhir MotoGP 2026

ASSEN – Hubungan kerja sama antara Francesco Bagnaia dan Ducati Lenovo dipastikan bakal berakhir. Pembalap asal Italia tersebut resmi memutuskan untuk berpisah dengan pabrikan Ducati tersebut setelah MotoGP 2026 berakhir.

"DIKONFIRMASI: Francesco Bagnaia dan Ducati Lenovo akan berpisah di akhir musim ini," bunyi laporan resmi dari MotoGP, Rabu (24/6/2026).

Perpisahan ini sekaligus menandai selesainya kebersamaan delapan musim Pecco –julukan Bagnaia– bersama Ducati, di mana ia sukses mempersembahkan dua gelar juara dunia kelas utama.

1. Nasib Bagnaia

Keputusan ini memicu efek domino di pasar transfer pembalap. Ducati dilaporkan bakal segera mengumumkan kedatangan bintang muda, Pedro Acosta, sebagai suksesor Bagnaia.

Sementara itu, Bagnaia sendiri santer dikabarkan telah membuka jalan untuk merapat ke Aprilia demi mengisi kursi yang ditinggalkan Jorge Martin, untuk berduet dengan Marco Bezzecchi.

Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Musim 2027 mendatang memang akan menjadi babak baru yang masif bagi MotoGP seiring diperkenalkannya regulasi mesin 850cc. Bagi Pecco, ini adalah kali pertama ia akan mengendarai motor non-Ducati sejak debutnya di kelas premium pada 2019 bersama Pramac, sebelum dipromosikan ke tim pabrikan pada 2021.

Hingga saat ini, Bagnaia tercatat sebagai rider tersukses Ducati dengan koleksi 2 gelar juara dunia, 31 kemenangan, 63 podium, dan 28 pole position.