Ternyata Segini Bayaran Petugas Marshal yang Ditampar Marco Bezzecchi di MotoGP Republik Ceko 2026

INSIDEN mengejutkan mewarnai gelaran MotoGP Republik Ceko 2026 di Sirkuit Brno, tepatnya saat pembalap tim Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, tersulut emosinya hingga nekat memukul seorang petugas lintasan (marshal) setelah dirinya terjatuh di sesi Sprint race pada Sabtu 20 Juni 2026. Bezzecchi yang saat itu tengah bersaing di posisi lima besar merasa frustrasi karena kecelakaan tersebut membuatnya kehilangan poin krusial dari rekan setimnya, Jorge Martin.

Di balik drama penamparan yang berujung sanksi berat bagi sang pembalap, publik pun mulai penasaran dengan sisi lain dari profesi garda terdepan sirkuit ini. Berapa sebenarnya bayaran yang diterima oleh para marshal yang rela bertaruh nyawa di pinggir lintasan balap sekalas MotoGP?

1. Kronologi Kesalahpahaman di Atas Lintasan

Petugas balap yang menjadi korban tindakan emosional Bezzecchi diketahui bernama Ladislav. Alih-alih mendendam, Ladislav justru menunjukkan sikap yang sangat bijaksana.

Ladislav mengaku terkejut, namun sangat memahami tekanan mental dan stres berat yang sedang dialami oleh Bezzecchi saat insiden itu terjadi. Ladislav menjelaskan keributan tersebut murni karena kesalahpahaman teknis saat ia mencoba mengevakuasi motor milik Bezzecchi.

"Dia pasti stres, dan saya memahami situasinya: dia terjatuh," ungkap Ladislav seperti dikutip dari Crash, Senin (22/6/2026).

Marco Bezzecchi memukul marshal di sesi sprint race MotoGP Republik Ceko 2026 Grand Prix

"Jadi, saya melakukan pekerjaan saya, saya pergi ke motor dan mengambilnya. Saya menekan kopling dan mencoba mengangkatnya karena (mesin) masih menyala dan motor mulai berguling. Jadi saya ingin menurunkannya kembali dan mesinnya malah berputar kencang. Dia mungkin berpikir bahwa saya melakukannya dengan sengaja, padahal itu murni kecelakaan. Kemudian, semua orang melihat apa yang terjadi,” tambahnya.

Pasca-kejadian, Bezzecchi langsung merilis pernyataan maaf terbuka di media sosialnya dan menemui Ladislav secara personal untuk meminta maaf langsung. Ladislav sangat menghargai iktikad baik tersebut dan mendoakan kelanjutan karier sang pembalap.