Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Tahu Penyebab Marco Bezzecchi Pukul Marshal di MotoGP Republik Ceko 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |14:35 WIB
Marc Marquez Tahu Penyebab Marco Bezzecchi Pukul Marshal di MotoGP Republik Ceko 2026
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

BRNO – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez turut mengomentari aksi tak terpuji Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) yang menampar petugas trek (marshal) di sesi sprint race MotoGP Republik Ceko 2026, pada Sabtu 20 Juni 2026 kemarin. Menurut Marquez, apa yang dilakukan Bezzecchi jelas salah, namun ia merasa semua itu dapat terjadi karena rasa frustrasi dan adrenalin.

Seperti yang diketahui, kemenangan Marc Marquez pada balapan utama di Sirkuit Brno, Ceko, tidak hanya memangkas jarak poin di papan klasemen pembalap, tetapi juga diwarnai oleh drama sanksi yang menjerat rivalnya, Marco Bezzecchi. Pembalap Aprilia sekaligus pemimpin klasemen sementara tersebut dijatuhi hukuman larangan balapan pada balapan utama setelah terlibat insiden fisik dengan seorang marshal pasca-terjatuh di sesi Sprint.

Meski situasi ini sangat menguntungkannya untuk memangkas jarak menjadi 40 poin, Marquez memilih untuk tidak memperkeruh suasana dan enggan melayangkan kritik tajam kepada Bezzecchi. Pembalap berusia 33 tahun tersebut justru menunjukkan sikap bijak dengan memahami kondisi psikologis sang rival saat insiden terjadi.

1. Aksi Bezzecchi Viral

Marquez, yang musim lalu juga sempat berupaya meredam badai kritik netral di media sosial pasca-tabrakannya dengan Bezzecchi di Mandalika, menekankan para pembalap MotoGP dituntut untuk tumbuh dewasa di bawah tekanan publik yang masif. Menurutnya, kesalahan adalah bagian dari proses pendewasaan tersebut.

Marco Bezzecchi memukul marshal di sesi sprint race MotoGP Republik Ceko 2026 Grand Prix
Marco Bezzecchi memukul marshal di sesi sprint race MotoGP Republik Ceko 2026 Grand Prix

“Saya tidak akan memberikan komentar tambahan, karena suasana di media sosial sudah sangat bising,” ujar Marquez usai mengunci kemenangan di Brno, dikutip dari Crash, Senin (22/6/2026).

“Hal seperti itu bisa saja terjadi. Kami masih muda. Kami mempelajari banyak hal langsung di hadapan jutaan pasang mata,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/38/3225840/marc_marquez_calon_kuat_juara_motogp_2026_ducaticorse-zgvJ_large.jpg
Marc Marquez Cuma Tertinggal 40 Poin dari Marco Bezzecchi, Siap Juara MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/38/3225799/bezzechi_pukul_marshal_di_motogp_ceko_2026-GpeW_large.jpg
Pengakuan Marshal yang Dipukul Marco Bezzecchi di MotoGP Ceko 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/38/3225794/marc_marquez-BGNZ_large.jpg
Marc Marquez Akui Kini Jadi Penantang Gelar MotoGP 2026 Usai Menangi GP Ceko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/38/3225797/pembalap_aprilia_racing_marco_bezzechi-YEtK_large.jpg
Menyesal, Marco Bezzechi Minta Maaf Usai Pukul Marshal di MotoGP Ceko 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/38/3225792/marc_marquez-ur9K_large.jpg
Kata-Kata Marc Marquez Usai Menangi GP Ceko 2026: Ini Tak Terduga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/38/3225787/marc_marquez-gGZs_large.jpg
Klasemen Sementara MotoGP 2026 Usai GP Ceko: Marquez Semakin Dekati Bezzechi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement