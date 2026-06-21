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Resmi Pimpin POBSI Sumut, Hidayat Batubara Pasang Target Tinggi di PON 2028

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 21 Juni 2026 |17:48 WIB
Resmi Pimpin POBSI Sumut, Hidayat Batubara Pasang Target Tinggi di PON 2028
Hidayat Batubara pasang target tinggi di PON XXII 2028 NTB-NTT (Foto: POBSI Sumut)
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KETUA POBSI Sumatera Utara (Sumut), Hidayat Batubara, siap membawa biliar di wilayahnya dapat lebih baik ke depan. Untuk itu, ia mematok target tinggi di PON XXII 2028 NTB-NTT.

Pada PON XXI Aceh-Sumatera Utara, atlet Sumut berhasil merebut 17 medali. Dalam ajang selanjutnya, mereka diharapkan dapat melebihi perolehan medali tersebut.

1. Aklamasi

Hidayat Batubara Daftar Bakal Calon Ketua POBSI Sumut

Sebagaimana diketahui, POBSI Sumut baru saja menyelesaikan musyawarah provinsi (musprov). Musyawarah itu diikuti oleh 17 Pengurus cabang POBSI dari berbagai Kabupaten dan kota di Sumatera Utara, di mana Hidayat terpilih secara aklamasi.

"Tentunya amanat yang diberikan kepada saya ini adalah perlu dijaga dan tingkatkan mengingat POBSI Sumatera Utara dalam berbagai even seperti PON selalu menyumbang medali yang cukup banyak," kata Hidayat.

"Otomatis di bawah kepemimpinan saya berharap dapat ditingkatkan. Sebelumnya kami dapat meraih 17 medali pada PON Aceh-Sumut. Insya Allah bisa lebih di PON selanjutnya," tambahnya.

 

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