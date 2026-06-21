Hadiri Musprov PBSI Sumut, Ketua Harian Syafril Nasution: Bangun Olahraga Biliar Lebih Besar Lagi

Syafril Nasution berharap POBSI Sumut mampu menambah geliat olahraga biliar di provinsi-nya (Foto: PB POBSI)

MEDAN – Ketua Harian PB POBSI, Syafril Nasution, memberi pesan penting saat Musyawarah Provinsi (Musprov) Sumatera Utara. Ia berharap geliat olahraga biliar di provinsi tersebut semakin besar.

POBSI Sumatera baru saja menyelesaikan musyawarah provinsi (musprov). Hasilnya, Hidayah Batubara menjadi Ketua Umum POBSI Sumatera Utara periode 2026-2030.

Musyawarah itu diikuti oleh 17 Pengurus cabang POBSI dari berbagai Kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Hidayat terpilih secara aklamasi.

1. Bekerja Semaksimal Mungkin

Syafril Nasution menyambut baik selesainya musyawarah yang berjalan lancar dan transparan. Ia berharap kepengurusan baru akan bekerja dengan semaksimal mungkin untuk memajukan olahraga biliar.

"Setelah terpilih, Ketua POBSI harus mampu membangun olahraga biliar lebih besar dan baik lagi," kata Syafril, Minggu (21/6/2026).