Erick Thohir: Presiden Prabowo Minta Atlet Disabilitas Diperhatikan

PRESIDEN Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meminta agar atlet disabilitas di Indonesia mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Menurut Prabowo, hal itu sebagai bagian dari upaya pemerintah memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI).

Permintaan itu disampaikan Prabowo kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir usai mengadakan pertemuan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 19 Juni 2026.

Erick Thohir lapor ke Prabowo soal Timnas Indonesia jadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. (Foto: Riyan Rizki/Okezone)

“Bapak Presiden sangat peduli dengan olahraga disabilitas. Makanya, salah satu program yang memang kita terus dorong, bagaimana masyarakat disabilitas di Indonesia ini kan totalnya hampir 23,9 juta atau 25,9 juta yang gemar berolahraga, itu hampir 11 persen,” kata Erick Thohir kepada awak media termasuk Okezone.

1. Kembangkan Olahraga Disabilitas

Erick Thohir mengatakan, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap masyarakat disabilitas di Indonesia yang memiliki minat berolahraga. Karena itu, pemerintah terus mendorong berbagai program yang mendukung pengembangan olahraga disabilitas.

Salah satu program yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo ialah penguatan sertifikasi kepelatihan bagi olahragawan disabilitas. Hal itu agar mereka memiliki kesempatan menjadi pelatih dan membina atlet lainnya.

“Artinya dengan itu, Bapak Presiden ingin mendorong para olahragawan disabilitas ini benar-benar diperhatikan. Nah, salah satunya kita punya, yang saya sampaikan Bapak Presiden, program bagaimana sertifikasi kepelatihan untuk mereka. Jadi, setelah jadi pelatih, mereka bisa melatih,” ujar Erick Thohir.