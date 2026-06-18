Pulih dari Cedera Parah, Alex Marquez Diizinkan Ikut FP1 MotoGP Republik Ceko 2026

BRNO – Kabar bahagia datang untuk Alex Marquez. Pembalap tim Gresini Racing itu mendapat lampu hijau untuk turun pada latihan bebas 1 (FP1) MotoGP Republik Ceko 2026.

Alex Marquez menderita patah tulang selangka kanan serta patah tulang marginal di vertebra C7. Ia mengalami kecelakaan parah di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, pada Minggu 17 Mei.

1. Lewatkan 2 Balapan

Akibat cedera itu, Alex Marquez melewatkan dua pekan balapan beruntun yakni Italia dan Hungaria. Untungnya, ia ditangani dengan baik dan berangsur pulih pekan ini.

Tepat sebelum pekan balapan kesembilan MotoGP 2026, Alex Marquez dikonfirmasi akan hadir di Republik Ceko. Tapi, partisipasinya tergantung hasil pemeriksaan pada Kamis (18/6/2026) sore WIB.

2. Hanya Turun di FP1

Beruntung, Alex Marquez dinilai sudah fit dan siap untuk kembali naik motor. Itu pun, ia hanya diizinkan mengaspal pada FP1 dan bakal menjalani pemeriksaan lagi setelahnya!

“Alex Marquez mendapat lampu hijau dari tim medis (MotoGP) untuk turun ke lintasan untuk memulai pekan ini,” bunyi pengumuman di situs resmi MotoGP, Kamis (18/6/2026).