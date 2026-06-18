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HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Republik Ceko 2026: Marc Marquez Siap Menggila, Saksikan di VISION+!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |10:02 WIB
Jadwal MotoGP Republik Ceko 2026: Marc Marquez Siap Menggila, Saksikan di VISION+!
MotoGP Republik Ceko 2026 akan digelar di Sirkuit Brno pada 19-21 Juni 2026. (Foto: VISION+)
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MOTOGP 2026 kembali menghadirkan persaingan seru melalui seri Monster Energy Grand Prix of Czechia atau Grand Prix MotoGP Republik Ceko 2026. Rangkaian balapan ini dijadwalkan berlangsung pada 19–21 Juni 2026 dan bisa disaksikan secara live streaming melalui VISION+.

Klik link di sini untuk nonton keseruannya. Seri Ceko menjadi salah satu agenda menarik dalam kalender MotoGP musim ini. Para pembalap akan memulai akhir pekan balap dengan sesi latihan untuk mencari pengaturan motor terbaik sebelum turun ke sesi kualifikasi, sprint race, hingga race utama.

Duel Marc Marquez vs Pedro Acosta berpotensi tercipta di MotoGP Republik Ceko 2026. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Duel Marc Marquez vs Pedro Acosta berpotensi tercipta di MotoGP Republik Ceko 2026. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Tidak hanya balapan utama, sesi kualifikasi dan sprint race juga patut dinantikan karena dapat memberikan pengaruh besar terhadap peluang para rider meraih hasil maksimal. Setiap sesi akan menjadi momen penting bagi para pembalap untuk mengumpulkan poin dan menjaga posisi mereka di klasemen. Seluruh rangkaian MotoGP Grand Prix Ceko 2026 dapat disaksikan di VISION+ melalui channel SPOTV 2.

Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, dalam motivasi tinggi. Di race terakhir yang digelar di MotoGP Hungaria 2026, Marc Marquez mendominasi mulai dari kualifikasi, sprint race dan main race!

1. Jadwal MotoGP Republik Ceko 2026

Jumat, 19 Juni 2026

13.55 WIB – Free Practice 1

18.10 WIB – Practice

Sabtu, 20 Juni 2026

13.35 WIB – Free Practice 2 & Qualifying

17.40 WIB – Qualifying & Sprint Race

Minggu, 21 Juni 2026

14.35 WIB – Warm Up

15.45 WIB – Race Dengan persaingan yang semakin ketat, MotoGP Grand Prix Ceko 2026 diprediksi menghadirkan aksi balap yang menarik sejak sesi awal.

 

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