Hasil Perempatfinal Australia Open 2026: Lumat Wakil Malaysia, Zaki Ubaidillah Melesat ke Semifinal

SYDNEY – Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah, menyusul langkah impresif kompatriotnya dengan mengamankan tiket babak semifinal Australia Open 2026. Kepastian itu didapat setelah dirinya tampil dominan dan sukses menumbangkan wakil Malaysia, Justin Hoh, dua gim langsung dengan poin 21-7 dan 21-13.

Pertemuan keduanya terjadi dalam babak perempatfinal. Laga itu berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, Jumat (12/6/2026) siang WIB.

Jalannya Pertandingan

Zaki tampil penuh dengan kepercayaan diri tinggi melawan Justin dalam awal gim pertama. Zaki pun dengan mudah dapat mengumpulkan pundi-pundi poin.

Moh Zaki Ubaidillah (PBSI)

Saat ini Zaki dapat unggul 10-3 atas lawan. Zaki pun berusaha menjaga konsistensi penampilan agar dapat mengatasi perlawanan Justin.

Justin akhirnya harus mengakui ketangguhan Zaki. Hal tersebut setelah dia takluk dengan catatan poin 7-21.