Daftar 6 Wakil Indonesia di Perempatfinal Australia Open 2026: Ada Alwi Farhan hingga Sabar/Reza

SYDNEY – Sebanyak enam wakil Indonesia sukses mengamankan tempat di babak perempatfinal Australia Open 2026 yang digelar di Quaycentre, Sydney, Australia, pada Jumat (12/6/2026). Kesuksesan ini diraih setelah para atlet melewati hadangan sengit di babak 16 besar sehari sebelumnya.

Sektor ganda putra, ganda putri, ganda campuran, hingga tunggal putra sukses mengirimkan representasi terbaik mereka. Keberhasilan ini sekaligus menjaga asa Indonesia untuk membawa pulang gelar juara dari turnamen berkategori BWF Super 500 ini.

1. Perjuangan Impresif Menuju Babak Delapan Besar

Langkah meyakinkan diukir oleh ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani yang menang telak atas pasangan kombinasi Inggris/Australia, Wang Yue Hang/Zewei Xie, dengan skor kembar 21-9, 21-9. Sementara di sektor tunggal putra, kejutan manis datang dari Moh Zaki Ubaidillah. Pebulu tangkis yang akrab disapa Ubed ini melenggang setelah menumbangkan wakil Hong Kong, Lee Cheuk Yiu, dua gim langsung 21-19 dan 21-15.

Di sektor ganda putri, pasangan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari menang mudah atas wakil Ukraina dengan skor 21-9, 21-12. Ana/Tiwi pun mengusung misi besar untuk meng-upgrade pencapaian mereka setelah tahun lalu harus puas keluar sebagai runner-up.

Langkah mereka diikuti oleh Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum yang harus berjuang lewat drama tiga gim ketat 26-28, 21-18, 21-13 demi menyingkirkan wakil Hong Kong.

Alwi Farhan. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

2. Jadwal Tanding Skuad Merah Putih

Perjuangan enam wakil Indonesia untuk memperebutkan tiket semifinal akan terbagi di tiga lapangan berbeda. Sabar/Reza mengemban misi berat karena harus menantang pasangan kembar asal Taiwan, Lee Fang-Chih/Lee Fang-Jen, di mana ganda Indonesia masih tertinggal rekor pertemuan 2-4.