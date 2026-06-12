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Australia Open 2026: Moh Zaki Ubaidillah Beberkan Kunci Lolos ke Perempatfinal

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |02:00 WIB
Australia Open 2026: Moh Zaki Ubaidillah Beberkan Kunci Lolos ke Perempatfinal
Moh Zaki Ubaidillah Lolos Ke Perempatfinal Australia Open 2026
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SYDNEY - Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah, mengungkapkan kunci keberhasilannya melaju ke babak perempatfinal Australia Open 2026. Pebulu tangkis berusia 19 tahun itu menilai konsentrasi tinggi sepanjang pertandingan menjadi faktor utama yang membawanya meraih kemenangan.

Zaki memastikan tiket perempatfinal setelah menundukkan wakil Hong Kong, Lee Cheuk Yiu, dalam dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 21-15. Pertandingan babak 16 besar tersebut berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, Kamis (11/6/2026) pagi WIB.

Hasil positif ini membuat Zaki menjaga peluang untuk melangkah lebih jauh sekaligus mencatatkan prestasi membanggakan di turnamen level Super 500 tersebut.

Moh Zaki Ubaidillah (PBSI)

1. Fokus Jadi Kunci Kemenangan 

Usai pertandingan, Zaki mengaku bersyukur bisa menyelesaikan laga dengan kemenangan. Meski demikian, ia mengakui sempat mengalami kesulitan pada awal pertandingan sebelum akhirnya menemukan ritme permainan terbaiknya.

"Hari ini alhamdulillah permainannya cukup baik, diberi kemenangan dan tanpa cedera. Gim pertama sempat masih ragu-ragu, belum bisa safe dan mengontrol permainan. Setelah poin 11 ke atas saya bisa mengembalikan keadaan walaupun poinnya masih kejar-kejaran," kata Zaki usai laga.

Menurutnya, fokus menjadi aspek penting yang membuatnya mampu keluar dari tekanan, terutama saat memasuki fase-fase krusial pertandingan.

"Unggul 20-17 tapi saya kehilangan dua poin karena kecolongan tempo. Kuncinya fokusnya lebih dikuatkan dan dikencangkan lagi, jangan mengendur," lanjutnya.

2. Tak Ingin Cepat Puas

Meski berhasil melaju ke delapan besar, Zaki menegaskan dirinya tidak ingin cepat berpuas diri. Ia bertekad terus melakukan evaluasi agar dapat tampil lebih baik pada pertandingan berikutnya.

Pemain muda Indonesia itu mengaku banyak belajar dari hasil kurang memuaskan yang didapat pada turnamen sebelumnya, termasuk saat tampil di Malaysia Masters.

 

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