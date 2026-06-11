Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Australia Open 2026: Leo/Daniel Tersingkir, Takluk dari Wakil China!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |16:28 WIB
Hasil Australia Open 2026: Leo/Daniel Tersingkir, Takluk dari Wakil China!
Leo Daniel Tersingkir dari Australia Open 2026 (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

SYDNEY - Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, harus mengakhiri langkah mereka di babak 16 besar Australia Open 2026. Pasangan berjuluk The Babbies itu kalah dari wakil China, Liang Wei Keng/Wang Chang, dalam dua gim langsung.

Pertandingan yang berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, Kamis (11/6/2026) sore WIB tersebut berakhir dengan skor 15-21 dan 18-21 untuk kemenangan Liang/Wang.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin tampil di Thailand Open 2026 (Foto: X/@INABadminton)

1. Jalannya Pertandingan

Leo/Daniel mendapat tekanan sejak awal laga. Liang/Wang tampil agresif dengan mengandalkan permainan cepat serta serangan-serangan tajam yang membuat pasangan Indonesia kesulitan mengembangkan permainan.

Duet China itu mampu memanfaatkan pukulan keras dan smes menyilang untuk terus mendulang poin. Alhasil, mereka berhasil menjaga keunggulan hingga empat angka menjelang interval gim pertama.

Pada jeda interval, Leo/Daniel tertinggal 8-11. Setelah pertandingan kembali dilanjutkan, Liang/Wang semakin nyaman mengontrol tempo permainan. Pengembalian bola yang solid dari pasangan China membuat Leo/Daniel beberapa kali gagal mendapatkan poin.

Meski sempat berusaha memperkecil ketertinggalan, Leo/Daniel akhirnya harus menyerahkan gim pertama dengan skor 15-21.

2. Liang/Wang Tampil Lebih Efektif 

Memasuki gim kedua, Leo/Daniel mencoba meningkatkan intensitas serangan demi membalikkan keadaan. Upaya tersebut membuat pertandingan berlangsung lebih ketat dibanding gim pertama.

Kedua pasangan terlibat duel sengit dan saling kejar poin. Namun, Liang/Wang tetap mampu menjaga keunggulan tipis 11-10 saat interval gim kedua.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/40/3223925//rehan_gloria_tembus_perempatfinal_usai_tampil_gemilang-XYT8_large.jpg
Hasil Australia Open 2026: Rehan/Gloria Tembus Perempatfinal usai Tampil Gemilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/40/3223899//alwi_farhan_berhasil_menembus_perempatfinal_australia_open_2026-iDTX_large.jpg
Hasil 16 Besar Australia Open 2026: Pantang Menyerah, Alwi Farhan Tembus Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/40/3223887//moh_zaki_ubaidillah_sukses_melaju_ke_perempatfinal_australia_open_2026-IFtg_large.jpg
Hasil 16 Besar Australia Open 2026: Moh Zaki Ubaidillah Tembus Perempatfinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/40/3223846//moh_zaki_ubaidillah-CDJl_large.jpg
Zaki Ubaidillah Tak Gentar Hadapi Wakil Hong Kong di 16 Besar Australia Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/40/3223829//moh_zaki_ubaidillah-MiNq_large.jpg
Lolos ke 16 Besar Australia Open 2026, Zaki Ubaidillah Ungkap Kunci Sukses Tumbangkan Wakil Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/40/3223814//ubed_lolos_16_besar_asutralia_open_2026-Jedv_large.jpg
Hasil Australia Open 2026: Moh Zaki Ubaidillah dan Rehan/Gloria Kompak Lolos 16 Besar
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement