Hasil Australia Open 2026: Leo/Daniel Tersingkir, Takluk dari Wakil China!

SYDNEY - Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, harus mengakhiri langkah mereka di babak 16 besar Australia Open 2026. Pasangan berjuluk The Babbies itu kalah dari wakil China, Liang Wei Keng/Wang Chang, dalam dua gim langsung.

Pertandingan yang berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, Kamis (11/6/2026) sore WIB tersebut berakhir dengan skor 15-21 dan 18-21 untuk kemenangan Liang/Wang.

1. Jalannya Pertandingan

Leo/Daniel mendapat tekanan sejak awal laga. Liang/Wang tampil agresif dengan mengandalkan permainan cepat serta serangan-serangan tajam yang membuat pasangan Indonesia kesulitan mengembangkan permainan.

Duet China itu mampu memanfaatkan pukulan keras dan smes menyilang untuk terus mendulang poin. Alhasil, mereka berhasil menjaga keunggulan hingga empat angka menjelang interval gim pertama.

Pada jeda interval, Leo/Daniel tertinggal 8-11. Setelah pertandingan kembali dilanjutkan, Liang/Wang semakin nyaman mengontrol tempo permainan. Pengembalian bola yang solid dari pasangan China membuat Leo/Daniel beberapa kali gagal mendapatkan poin.

Meski sempat berusaha memperkecil ketertinggalan, Leo/Daniel akhirnya harus menyerahkan gim pertama dengan skor 15-21.

2. Liang/Wang Tampil Lebih Efektif

Memasuki gim kedua, Leo/Daniel mencoba meningkatkan intensitas serangan demi membalikkan keadaan. Upaya tersebut membuat pertandingan berlangsung lebih ketat dibanding gim pertama.

Kedua pasangan terlibat duel sengit dan saling kejar poin. Namun, Liang/Wang tetap mampu menjaga keunggulan tipis 11-10 saat interval gim kedua.