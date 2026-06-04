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Jefry Zen Yakin Indonesia Juara di Predator PBC Indonesian International Open 2026: Atlet Dinilai Makin Matang!

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |18:26 WIB
Jefry Zen Yakin Indonesia Juara di Predator PBC Indonesian International Open 2026: Atlet Dinilai Makin Matang!
Jefry Zen Yakin Indonesia Juara di Predator PBC Indonesian International Open 2026 (Foto: Niko Prayoga)
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JAKARTA - Atlet biliar nasional, Jefry Zen, optimistis Indonesia mampu meraih prestasi terbaik dalam ajang Predator PBC Indonesian International Open 2026. Keyakinan itu muncul karena menurutnya kualitas para atlet biliar Tanah Air saat ini semakin berkembang dan mampu bersaing di level internasional.

Optimisme tersebut disampaikan Jefry saat menghadiri konferensi pers bersama Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) sekaligus Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, serta Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, pada Kamis (4/6/2026).

Indonesia Juara di Predator PBC Indonesian International Open 2026 (Foto: Niko Prayoga)

1. Jefry Nilai Atlet Indonesia Semakin Berkualitas 

Dalam kesempatan itu, Jefry menilai kemampuan para atlet biliar Indonesia saat ini sudah jauh lebih matang dibanding sebelumnya. Karena itu, ia percaya mereka memiliki peluang besar untuk bersaing dengan para pebiliar internasional yang ambil bagian dalam turnamen bergengsi tersebut.

"Sekarang (para atlet) ini semua jago-jago. Bisa bersaing," ujar Jefry.

Menurutnya, peluang untuk meraih hasil positif terbuka lebar bagi para atlet Indonesia. Namun, faktor pengalaman bertanding atau jam terbang tetap menjadi aspek penting dalam menghadapi persaingan di level internasional.

"Kalau untuk atlet sekarang ini optimis semua punya kans. Tinggal jam terbang juga tetap jam terbang. Jadi semuanya se-Asia Tenggara pun Indonesia ini punya kans," lanjutnya.

2. Kompetisi Internasional Dinilai Penting untuk Menambah Pengalaman 

Selain menyoroti kualitas atlet, Jefry juga menilai penyelenggaraan Predator PBC Indonesian International Open 2026 memiliki arti penting bagi perkembangan olahraga biliar nasional.

Menurutnya, semakin sering atlet mengikuti kompetisi berkualitas, semakin banyak pengalaman yang bisa diperoleh. Pengalaman tersebut menjadi bekal berharga untuk meningkatkan kemampuan dan memperbaiki kekurangan.

"Ya, kompetisi itu sangat penting. Karena itu banyak pengalaman di kompetisi-kompetisi itu. Ketika kita gagal, kita akan berlatih kembali untuk lama-lama biar belajar dari pengalaman kita," tuturnya.

 

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