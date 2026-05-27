Jelang Moto3 2026: Pembalap Muda Veda Ega Pratama Punya Memori Manis di Mugello

ADA yang istimewa jelang lanjutan Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello. Ya, bagi pembalap muda berusia 17 tahun asal Gunungkidul, Yogyakarta ini, lintasan Italia yang terkenal cepat dan penuh tantangan itu bukan sekadar sirkuit biasa.

Mugello adalah tempat di mana namanya pertama kali menggema dan lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan.

Rider Honda Team Asia itu menatap Moto3 Italia 2026 dengan penuh keyakinan. Moto3 Italia 2026 akan digelar pada akhir pekan ini, menjadi seri ketujuh dari rangkaian panjang kejuaraan Moto3 2026.

1. Dua Kali Puncaki Podium

Veda Ega mempunyai pengalaman membalap di Sirkuit Mugello sebanyak empat kali, dengan hasil akhir yang sangat membanggakan.

Perjalanan itu dimulai di ajang Red Bull Rookies Cup. Pada 2024, Veda Ega finis kelima di race 1, lalu menempati posisi kedelapan di race 2. Hasil yang cukup menjanjikan untuk seorang debutan muda yang baru mengenal trek berliku pegunungan Toskana itu.

Setahun kemudian, cerita yang jauh lebih indah terukir. Pada 2025, Veda Ega mampu mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di race 1 Red Bull Rookies Cup.

Pencapaian yang sama juga dicatatkan oleh Veda Ega pada race kedua. Dua kemenangan beruntun di Mugello sebuah rekor pribadi yang kini menjadi semangatnya untuk kembali bersinar di tempat yang sama.

2. Perjalanan Konsisten di Moto3 2026

Sejauh ini, Veda Ega baru sekali gagal finis di Moto3 2026, yaitu saat balapan di Amerika Serikat.

Dalam lima balapan lainnya, Veda Ega pernah meraih podium ketiga di Moto3 Brasil, dan konsisten finis di 10 besar di Moto3 Thailand, Moto3 Spanyol, Moto3 Prancis, dan Moto3 Catalunya.